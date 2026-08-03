Multitudinarias escenificaciones y un gran mercado goyesco se suman a una de las celebraciones más importantes de Aranjuez

Las antorchas volverán a encenderse por decenas para celebrar una de las fiestas más emblemáticas de nuestra región. Unas celebraciones que convierten a Aranjuez en un gran escenario vivo y al aire libre durante los primeros días de septiembre. Regresan las Fiestas del Motín, declaradas Bien de Interés Turístico Internacional, y lo harán con un calendario repleto de actividades culturales y de ocio, con varios grandes conciertos gratuitos en el centro de la localidad de artistas cuyos nombres ya conocemos.

Del 2 al 6 de septiembre tendréis (porque aún no se ha desvelado el calendario completo) una programación para disfrutar de cinco días de música, tradición y ocio con destacadas y multitudinarias representaciones por las calles (de este levantamiento popular que en 1808 provocó la caída de Godoy y la abdicación del rey Carlos IV en su hijo Fernando VII) e incluso la instalación de un mercado goyesco. Artistas nacionales e internacionales, tributos, orquestas y sesiones de DJ conforman una programación diseñadas para todos los públicos y edades.

Ayuntamiento de Aranjuez Ayuntamiento de Aranjuez

Este 2026, gracias a la pertinente y necesaria autorización de Patrimonio Nacional, quienes se acerquen a Aranjuez para celebrar estas fiestas disfrutarán de nuevo de actuaciones en directo en la Plaza de San Antonio, uno de los escenarios más queridos por los ribereños.Desde este singular escenario sonarán las exitosas canciones de La Pegatina y los éxitos del músico argentino Coti.

Jaime Urrutia Jaime Urrutia

Horarios de conciertos gratuitos en las Fiestas del Motín

Jueves 3 de septiembre

22:00 h. Orquesta Atlántida · Plaza de la Constitución

01:00 h. Sesión DJ · Plaza de la Constitución

Viernes 4 de septiembre

22:00 h. Boseido, tributo a Miguel Bosé · Plaza de la Constitución

23:00 h. La Pegatina · Plaza de San Antonio

00:00 h. Sesión DJ · Raso de la Estrella

01:00 h. Orquesta Loriens · C/ de las Infantas

Sábado 5 de septiembre

22:00 h. Jaime Urrutia · Plaza de la Constitución

00:00 h. Coti · Plaza de San Antonio

00:00 h. Sesión DJ · Raso de la Estrella

01:00 h. Orquesta Exilum · C/ de las Infantasdf

NO TE LO PIERDAS: Los mejores festivales de música en Madrid de 2026