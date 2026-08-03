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La Pegatina, Jaime Urrutia y Coti, conciertos gratis en estas históricas fiestas madrileñas, declaradas Bien de Interés Turístico Internacional

Multitudinarias escenificaciones y un gran mercado goyesco se suman a una de las celebraciones más importantes de Aranjuez

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
La Pegatina
La Pegatina | La Pegatina
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Las antorchas volverán a encenderse por decenas para celebrar una de las fiestas más emblemáticas de nuestra región. Unas celebraciones que convierten a Aranjuez en un gran escenario vivo y al aire libre durante los primeros días de septiembre. Regresan las Fiestas del Motín, declaradas Bien de Interés Turístico Internacional, y lo harán con un calendario repleto de actividades culturales y de ocio, con varios grandes conciertos gratuitos en el centro de la localidad de artistas cuyos nombres ya conocemos.  

Del 2 al 6 de septiembre tendréis (porque aún no se ha desvelado el calendario completo) una programación para disfrutar de cinco días de música, tradición y ocio con destacadas y multitudinarias representaciones por las calles (de este levantamiento popular que en 1808 provocó la caída de Godoy y la abdicación del rey Carlos IV en su hijo Fernando VII) e incluso la instalación de un mercado goyesco. Artistas nacionales e internacionales, tributos, orquestas y sesiones de DJ conforman una programación diseñadas para todos los públicos y edades.

Ayuntamiento de Aranjuez
Ayuntamiento de AranjuezAyuntamiento de Aranjuez

Este 2026, gracias a la pertinente y necesaria autorización de Patrimonio Nacional, quienes se acerquen a Aranjuez para celebrar estas fiestas disfrutarán de nuevo de actuaciones en directo en la Plaza de San Antonio, uno de los escenarios más queridos por los ribereños.Desde este singular escenario sonarán las exitosas canciones de La Pegatina y los éxitos del músico argentino Coti.

Jaime Urrutia
Jaime UrrutiaJaime Urrutia

Horarios de conciertos gratuitos en las Fiestas del Motín

Jueves 3 de septiembre
22:00 h. Orquesta Atlántida · Plaza de la Constitución
01:00 h. Sesión DJ · Plaza de la Constitución

Viernes 4 de septiembre
22:00 h. Boseido, tributo a Miguel Bosé · Plaza de la Constitución
23:00 h. La Pegatina · Plaza de San Antonio
00:00 h. Sesión DJ · Raso de la Estrella
01:00 h. Orquesta Loriens · C/ de las Infantas

Sábado 5 de septiembre
22:00 h. Jaime Urrutia · Plaza de la Constitución
00:00 h. Coti · Plaza de San Antonio
00:00 h. Sesión DJ · Raso de la Estrella
01:00 h. Orquesta Exilum · C/ de las Infantasdf

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