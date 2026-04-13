La muestra trata su evolución, desde su origen como finca agrícola hasta su consolidación como parque público de titularidad municipal

La Quinta de los Molinos celebra este año el primer centenario desde su creación, tomando como referencia 1926, fecha en la que están documentadas las primeras compras registrales de terrenos realizadas por César Cort Botí. Coincidiendo con ello, el Ayuntamiento de Madrid ha programado una nueva exposición en la Casa del Reloj sobre la historia y evolución de la quinta, desde su origen como finca agrícola hasta su consolidación como parque público de titularidad municipal.

©Jose Luis Vega/Shutterstock Almendros en flor en la Quinta de los Molinos

Este edificio histórico de Madrid celebra 100 años con una exposición gratuita

La exposición propone un recorrido completo y detallado por los 100 años de historia de la Quinta de los Molinos, ofreciendo una visión integral de su evolución y significado. El primer espacio del itinerario expositivo plantea una aproximación general al parque mediante una cuidada selección de fotografías históricas y actuales, planos originales, documentos de archivo y datos explicativos sobre su configuración, superficie, elementos arquitectónicos y estructura vegetal, permitiendo situar el enclave en un contexto espacial y temporal, y facilitando una comprensión global.

A lo largo del recorrido, la muestra se articula en tres módulos temáticos que profundizan en los hitos más relevantes del parque y en las figuras clave que han marcado su desarrollo, como pueden ser César Cort Botí o los ciudadanos. Cada uno de estos módulos combina paneles explicativos, recursos gráficos, material documental y elementos visuales que permiten entender no solo la transformación física del espacio, sino también su dimensión social y cultural a lo largo del tiempo.

Destacan piezas como una colección de objetos personales del propio César Cort Botí, relacionados con su faceta de urbanista y creador de la quinta. Entre ellos se encuentran cinco bocetos realizados a mano en la década de 1930 o el sello de su firma.

La Quinta de los Molinos. Ayuntamiento de Madrid

La muestra también pone especial énfasis en la relación entre naturaleza y urbanismo, destacando cómo la quinta ha funcionado históricamente como un modelo de integración entre ambos ámbitos. Finalmente, el recorrido concluye con un vídeo temático que sintetiza los valores históricos, paisajísticos y patrimoniales del parque.

Cuándo visitar esta exposición conmemorativa

La muestra se puede visitar de manera gratuita hasta el 17 de mayo, en horario de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h, de martes a domingo en la Casa del Reloj del parque.

La Quinta de los Molinos, Bien de Interés Cultural

La Quinta de los Molinos fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 2025, reconociendo así su valor histórico, paisajístico y social. En el marco de esta protección, se han impulsado una variedad actuaciones de restauración, recuperación de caminos históricos y desarrollo de actividades culturales y educativas. En la actualidad, el parque destaca también por su valor ecológico, al albergar biodiversidad urbana y favorecer la presencia de aves e insectos polinizadores, contribuyendo a la mejora de la calidad ambiental de la ciudad.

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