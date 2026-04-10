Figuran como cabezas de cartel Silvia Abril y Carolina Iglesias, con actuaciones exclusivas creadas para la ocasión

La cartelera madrileña cuenta con una gran variedad de opciones para todos los públicos. Desde obras de teatro y musicales hasta espectáculos circenses y monólogos, si te apetece pasar un entretenido rato, los escenarios de la capital son tu lugar perfecto. Ideal con la llegada de la primavera, ahora, la comedia toma uno de los lugares más emblemáticos de Madrid.

Real Fábrica de Tapices. Madrid Film Office

Este histórico edificio de Madrid se convierte en un escenario

De un día de duración, 'La Estación de la Comedia' aterriza en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Con entrada gratuita, este evento está concebido como una experiencia cómica donde se reunirán algunas de las principales figuras de la comedia española contemporánea. En total, podréis disfrutar de siete actuaciones, con Silvia Abril y Carolina Iglesias como cabezas de cartel, que ofrecerán actuaciones exclusivas creadas especialmente para la ocasión.

'La Estación de la Comedia' contará también con la participación de artistas como Benja Serra, Irene Ramírez, Pablo Meixe, Lamine Thior y Pupi Poisson como maestra de ceremonias, que llevará al escenario su carisma inconfundible. Además de humor, podréis disfrutar de una variedad de aperitivos, probar suerte en una ruleta de la fortuna y capturar recuerdos en un 'photocall' temático.

Cómo conseguir entradas para este espectáculo de comedia único

La primera edición del festival 'La Estación de la Comedia' se celebrará el próximo sábado 18 de abril, en la Real Fábrica de Tapices, de 16.00 a 20.00 h. Las entradas son gratuitas, previo registro.

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