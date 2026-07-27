Con orquesta en directo, podréis disfrutar de grandes títulos os transportarán al 'Madriz' de 1800

Reflejo de la sociedad de antaño, la zarzuela, u ópera chica, está muy arraigada a las raíces del Madrid más castizo. Unión entre obras de teatro y números musicales, la programación de la capital cuenta con un variado y enorme cartel de populares espectáculos. Con siete grandes títulos que os transportarán al 'Madriz' de 1800, la compañía lírica L'Operamore toma las riendas de la temporada veraniega de 'Zarzuela en La Latina'.

Teatro La Latina La revoltosa

El Teatro La Latina acoge la nueva edición de este ciclo, donde sumergirse en las populares zarzuelas de 'La verbena de la Paloma' (del 12 al 16 de agosto), con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón; 'El barberillo de Lavapiés' (del 19 al 23 de agosto), con música del maestro Francisco Asenjo Barbieri; 'Luisa Fernanda' (del 26 al 30 de agosto), comedia lírica en tres actos, de Federico Moreno Torroba o 'La Tabernera del Puerto' (del 2 al 4 de septiembre), con música de Pablo Sorozábal y libreto de Federico Romero Sarachaga, entre otras, y con una orquesta en directo.

Cómo conseguir entradas para 'Zarzuela en La Latina'

Las entradas generales, al igual que los abonos, ya están disponibles para reserva. La programación de 'Zarzuela en la Latina' se extenderá hasta el 6 de septiembre, con una programación que también incluye populares obras como 'La Gran Vía', 'La revoltosa' y 'La Traviata'. Con una duración aproximada de 120 minutos (descanso incluido de 15 minutos), podréis disfrutar de estas zarzuelas de miércoles a sábado (19.00 h), y domingos (20.00 h).

Teatro La Latina La verbena de la Paloma

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