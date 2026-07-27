Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

'La verbena de la Paloma', 'El barberillo de Lavapiés' y 'Luisa Fernanda' protagonizan un ciclo veraniego de zarzuelas en este teatro de Madrid

Con orquesta en directo, podréis disfrutar de grandes títulos os transportarán al 'Madriz' de 1800

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
El barberillo de Lavapiés
Teatro La Latina | El barberillo de Lavapiés
Publicidad

Reflejo de la sociedad de antaño, la zarzuela, u ópera chica, está muy arraigada a las raíces del Madrid más castizo. Unión entre obras de teatro y números musicales, la programación de la capital cuenta con un variado y enorme cartel de populares espectáculos. Con siete grandes títulos que os transportarán al 'Madriz' de 1800, la compañía lírica L'Operamore toma las riendas de la temporada veraniega de 'Zarzuela en La Latina'.

La revoltosa
Teatro La LatinaLa revoltosa

El Teatro La Latina acoge la nueva edición de este ciclo, donde sumergirse en las populares zarzuelas de 'La verbena de la Paloma' (del 12 al 16 de agosto), con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón; 'El barberillo de Lavapiés' (del 19 al 23 de agosto), con música del maestro Francisco Asenjo Barbieri; 'Luisa Fernanda' (del 26 al 30 de agosto), comedia lírica en tres actos, de Federico Moreno Torroba o 'La Tabernera del Puerto' (del 2 al 4 de septiembre), con música de Pablo Sorozábal y libreto de Federico Romero Sarachaga, entre otras, y con una orquesta en directo.

Cómo conseguir entradas para 'Zarzuela en La Latina'

Las entradas generales, al igual que los abonos, ya están disponibles para reserva. La programación de 'Zarzuela en la Latina' se extenderá hasta el 6 de septiembre, con una programación que también incluye populares obras como 'La Gran Vía', 'La revoltosa' y 'La Traviata'. Con una duración aproximada de 120 minutos (descanso incluido de 15 minutos), podréis disfrutar de estas zarzuelas de miércoles a sábado (19.00 h), y domingos (20.00 h).

La verbena de la Paloma
Teatro La LatinaLa verbena de la Paloma

NO TE LO PIERDAS: De fado a zarzuela: uno de los claustros más bonitos de Madrid se llena de cultura este verano

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Verano
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.