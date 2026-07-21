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De fado a zarzuela: uno de los claustros más bonitos de Madrid se llena de cultura este verano

Con más de 350 años de historia, se convierte en uno de los escenarios de la popular programación estival

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
IES San Isidro
Miguel Ángel Camón | IES San Isidro
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El festival organizado por el Ayuntamiento de Madrid vuelve a llevar la cultura a varios rincones de la capital. La 42ª edición de Veranos de la Villa, que se celebrará hasta el 30 de agosto, lo hace extendiendo la programación por toda la ciudad y llenando varios espacios culturales con creaciones para todos los públicos.

Claustro del Pozo del Instituto San Isidro
Ayuntamiento de MadridClaustro del Pozo del Instituto San Isidro

Veranos de la Villa llega a este emblemático claustro de Madrid

Fundado en 1845, el IES San Isidro está considerado como el centro educativo más antiguo de Madrid, y uno de los más antiguos de España. Un año más, Vernos de la Villa regresa al Claustro del Pozo, que se convierte en escenario de todo tipo de actuaciones musicales, teatrales y artísticas.

En cuanto a música, el Claustro acoge las actuaciones de artistas y bandas como Andrés Barrios; Dani de Morón; Sandra Carrasco & David de Arahal; Olga María Ramos; Antonio Lizanao; Teresinha Landeiro; Iván 'Melón' Lewis o Daniel 'Donny' López, que abarcan géneros como el flamenco, el fado o el jazz. 

Por otra parte, también podréis disfrutar de otras iniciativas artísticas, como obras de teatro, con 'Dos tronos dos reinas'; musicales, como 'El profesor' o espectáculos con creación pictórica en directo, como 'Galería' o danza en directo. 

Claustro del Pozo IES San Isidro
MarcosGpunto. Ayuntamiento de Madrid

Cómo conseguir entradas para Veranos en la Villa

Las entradas generales para las distintas actividades de Veranos en la Villa, al igual que la programación completa, que también abarca otros espacios culturales de la capital, ya están disponibles para reserva.

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