El festival organizado por el Ayuntamiento de Madrid vuelve a llevar la cultura a varios rincones de la capital. La 42ª edición de Veranos de la Villa, que se celebrará entre los días 7 de julio y 30 de agosto, lo hace extendiendo la programación por toda la ciudad y llenando varios espacios culturales con creaciones para todos los públicos.

Kiki Morente

Así será Veranos de la Villa 2026

La nueva programación de esta edición incluye una gran variedad de propuestas culturales a lo largo de distintos espacios de la capital, entre los que se incluyen Matadero Madrid, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, el Claustro del Instituto de Educación Secundaria San Isidro o el parque Enrique Tierno Galván.

Ayuntamiento de Madrid

Música, espectáculos, proyecciones cinematográficas... A lo largo de estos meses veraniegos, podréis disfrutar de una amplia agenda de planes, muchos de ellos completamente gratuitos, como pueden ser la exposición 'Yo fui a E.G.B.'; el tradicional concierto sorpresa del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque; las actuaciones de Kiki Morente y José del Tomate; el repertorio del London City Ballet; 'The Phil Collins Experience', un potente grupo tributo dedicado a recrear la magia y la energía de los directos del artista', o un ciclo de cine que incluye proyecciones de películas como 'Una mente maravillosa' 'Billy Elliot', 'Campeones, 'El diario de Noa' o 'Intocable'.

La programación completa de Veranos de la Villa 2026 incluye también una variedad de espectáculos de danza y flamenco, conciertos, creación pictórica, jazz en directo, tributos musicales, zarzuela y propuestas teatrales.

Veranos de la Villa

Veranos de la Villa 2026: e ntradas y horarios

En cuanto a precios y horarios, muchas de las actividades de la nueva edición de Veranos de la Villa son gratuitas, hasta completar aforo, aunque algunas requieren la compra previa de entradas. Recordemos que el esperado festival se celebrará entre los días 7 de julio y 30 de agosto, en distintos espacios culturales de Madrid.

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