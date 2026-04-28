El objetivo de este ciclo es acercar el arte y el folclore andaluz a las plazas y a los espacios públicos del distrito

Madrid es una ciudad con mucho duende. Repleta de espectaculares e históricos tablaos, y acompañada semana tras semana de la mejor música y baile, los amantes del flamenco, un arte declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la región, cuentan con una variedad de planes para disfrutar de la genialidad del palmeo, los zapateados y el toque.

Así será la primera edición de este ciclo con coros rocieros, flamenco y una zambomba navideña

Ahora, llega a la capital un nuevo ciclo. Bajo el nombre 'Andalucía en el #Centro', esta nueva programación, que se desarrollará entre los meses de mayo y noviembre, tiene como objetivo acercar el arte y el folclore andaluz a las plazas y a los espacios públicos del distrito, con actuaciones de coros rocieros, grupos de baile, espectáculos de flamenco y una zambomba navideña.

Zambomba flamenca. Manu López Iglesias

El ciclo recorrerá espacios tan representativos como las plazas de Arturo Barea, Pedro Zerolo, Barceló, Ópera, Cascorro y el Centro Cultural Puerta de Toledo. En sus escenarios participarán las casas de Andalucía de las localidades de Burgos, Móstoles, San Fernando de Henares, Valdemoro, Pinto, Getafe, Fuenlabrada, Tres Cantos, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey, Alcobendas y Coslada. Las actuaciones comenzarán el 9 de mayo en la plaza de Arturo Barea y se extenderán hasta el 21 de noviembre, fecha en la que la plaza de Cascorro acogerá una tradicional zambomba navideña.

Los mejores tablaos de Madrid

El gusto por el flamenco en Madrid es innegable. Declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la región, son muchos los tablaos que acogen actuaciones repletas de pasión, música y arte jondo. Entre los tablaos más populares de Madrid se encuentran Tablao Flamenco 1911, Teatro Flamenco Madrid, Cardamomo, Flamenco de Leones o Tablao Flamenco La Carmela.

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