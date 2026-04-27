Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, qué mejor que disfrutar de un espectacular concierto. Ya sean artistas como Shakira, Karol G, Bad Bunny o Kanye West, o bandas como La Oreja de Van Gogh, El Último de la Fila o Fito & Fitipaldis, darlo todo en la pista de baile disfrutando de tus artistas favoritos es uno de los planes más populares. Más aún cuando se convierte en una sesión festivalera repleta de horas y horas de música en directo.

Maudes Festival

Una temática única y uno de los parques más conocidos de Madrid: vuelve este festival de música

Un año más, durante el mes de mayo, uno de los parques más emblemáticos de la ciudad se convertirá en un bosque onírico, cargado de leyendas, y en el que por unas noches se fusionará la música y la naturaleza. La nueva edición de Maudes Festival llega a la capital con una experiencia musical temática e inmersiva con la música electrónica como protagonista.

A lo largo de tres jornadas, el escenario reunirá a una variedad de destacados nombres de la escena nacional e internacional, ofreciendo una experiencia temática e inmersiva que combina la música electrónica con la cultura y el arte. Este año, podréis disfrutar de las actuaciones de artistas como Argy, Alex Wann, Arodes, Fisher, Les Castizos, Âme y The Blessed Madonna, entre otros.

Bajo el lema 'The Green Nation', este espacio icónico de Madrid estará ambientado en una historia que invita al público a adentrarse en un mundo imaginario de estética retrofuturista y descubrir el alma de la Madre Naturaleza.

Maudes Festival

Cómo conseguir entradas para Maudes Festival

La nueva edición de Maudes Festival se celebrará los próximos sábados 23 y 30 de mayo, al igual que el día 31 de mayo, en horario de 15.00 a 23.00 h. Con un aforo estimado de 8.000 espectadores por día, las entradas generales para este festival único, que se celebrará en el parque Enrique Tierno Galván, ya están disponibles, con un coste que parte desde los 38,65 euros.

Otros festivales de música que se celebrarán en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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