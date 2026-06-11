Este popular barrio madrileño se llena de incontables versiones: morcilla, trufa o con guiño homenaje a Robe Iniesta

Iconos de la gastronomía española, las tapas son el complemento ideal a una refrescante bebida, y perfectas para abrir el apetito. Y, como debe ser, cuenta con su propia efeméride especial, pues el próximo martes 16 de junio se celebra el Día Mundial de la Tapa en toda España, y un popular barrio de la capital se une a esta iniciativa gastronómica poniendo bajo los focos al que sin duda es uno de los bocados más populares: la croqueta.

La Caníbal

Las croquetas toman Lavapiés por el Día Mundial de la Tapa

Entre el martes 16 y el domingo 21 de junio, más de 20 bares y restaurantes del castizo barrio madrileño sirven una croqueta exclusiva por solo 1’5 €, entre ellas siete vegetarianas y veganas. Contáis con opciones para todos los paladares, que van desde zorza y bacalao hasta langostinos y trufa, morcilla patatera, queso crema y cabrales, pesto genovés y carrillada ibérica u orientales con cerdo agridulce y caribeñas de yuca y pollo desmechado.

En la sexta edición, participan distintas barras del barrio madrileño, como pueden ser La Caníbal, Kaldi Café, Darbuka Bar, La Lata de Cascorro, Café Barbieri, Portomarín, Mayrit, Espronceda, Citynizer, El Económico, El Jamón, Hartem Bar, Tapioquería o La Encomienda Vegana, entre muchos otros.

Día Mundial de la Tapa

Las mejores tapas que puedes probar en Madrid

Uno de los planes estrella de la capital, sin duda, es ir de ruta de tapas. Bares, restaurantes y tabernas ofrecen algunos de los mejores bocados, entre los que destacan la ración de navajas del Bar Cruz; los callos de la Taberna Delfín; los mejillones de Hermanos Vinagre; las gildas de La Gildería; las alitas de pollo de TerZio o las patatas bravas de Taberna y Media.

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