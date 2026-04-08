A una nutrida programación, con una exposición de arte y pesca, una zona infantil con castillo hinchable y conciertos de bandas folclóricas que traerán a Madrid el auténtico ambiente de una gran romería gallega (los días 25 y 26 de abril tendrá lugar el XXII Encuentro de gaitas y bailes tradicionales gallegos), se suman los mejores productos del mar traídos directamente de O Grove y distribuidos a lo largo de ocho stands. Pulpo, buey de mar, navajas, centollos, almejas, bogavantes, mejillones... de las lonjas atlánticas son protagonistas de una fiesta popular llena de empanadas de varios estilos, incontables quesos, panes artesanales y siempre bien regada con albariños, godellos y ribeiros. Calidade a precios populares para la primera gran mariscada del año, para celebrar la primavera.

Feria del Marisco de Xuntanza

Cuándo se celebra una de las más veteranas Ferias del Marisco en Madrid

La inauguración oficial, con pregón a cargo de la periodista María Cheda, será el 16 de abril a las 20:00 h. pero ya desde el miércoles 15 estarán abiertas las puertas del Recinto Ferial de Alcobendas (Avda. Valdelaparra, 12) que en unos días vuelve a celebrar una de las mayores ferias de marisco que podemos disfrutar en la región. Bajo la organización de la asociación Xuntanza de Galegos y con la colaboración de Demar Degustación, llegan a diario desde las costas gallegas kilos y kilos de marisco fresco y se presentan aquí a precios asequibles. Con el sonido de las gaitas de fondo, habrá frituras, platos a la plancha, mariscos cocidos e incluso arroces.

Feria del Marisco de Xuntanza

La entrada al recinto es gratuita y podéis acercaros cualquier día desde mediados de abril hasta el domingo 3 de mayo pero tened en cuenta el horario porque las jornadas no son ininterrumpidas. Alguien tiene que cocinar todo lo que llega. Y descansar entre medias. Así que apuntad. De lunes a domingo las comidas serán de 13:00 a 16:00 h y las cenas desde 19:00 y hasta la 22:30 h. (fines de semana hasta las 00:00/01:00). Adiós a la morriña por unas semanas.

Xuntanza de Galegos en Alcobendas

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