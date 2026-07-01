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Llega el chiringuito secreto más especial para comer este verano en Madrid: cocina vasca, tapas gallegas o menú latinoamericano en un mercado junto a Gran Vía

El Mercado de los Mostenses es el refugio de Rapaz, un proyecto que estos meses se transforma en improvisado pop-up para interesantes propuestas gastronómicas

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
Plato veraniego de Random Kitchen
Random Kitchen | Random Kitchen
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Una de nuestras plazas de abastos más singulares y vibrantes esconde desde hace tiempo un puesto de mercado más que interesante. Entre locales peruanos, ecuatorianos o asiáticos, ellos practican una cocina española a su manera, platos domésticos que no encontraban por otras tabernas de Madrid. Hasta ayer, a la mesa llegaba un bonito escabechado, un rape negro al estilo Orio o unos deliciosos escalopines al cabrales.  
Pero, como ya hicieron en 2025, Andoni Arias, Rita Juárez y Andrés "Txitxo" Fernández, socios en este atractivo y entusiasta concepto culinario, dejan a un lado su carta habitual para convertirse en refugio, laboratorio y pop up de otros pequeños proyectos, de perfiles que les motivan, de amigos que cocinan rico. Vuelve así la pista más hipervitaminada para conocer las más interesantes y heterogéneas propuestas culinarias que se mueven en los márgenes (por ahora). Y aquí si dudas, te quedas sin mesa. 

Maggie Rovella
@AlexdelaRootsMaggie Rovella

Lejos muy lejos de la playa, el chiringuito del verano más 'sui generis' se oculta en el popular Mercado de los Mostenses, a un minuto de Gran Vía. Aquí está Rapaz (puestos 50-51) y su nutrida agenda para los próximos meses. Un calendario repleto de chefs, cocinas y formatos de lo más variopinto y sugerente. Un escaparate viajero que para ir de la nueva gastronomía vasca a bocados latinoamericanos, para disfrutar de las empanadas de un ingeniero de Lugo apasionado por la cocina a una sesión de barbacoa con todo: chistorra, salchichas, patatas... Por sus fogones pasarán sabores y cocinerxs que han trabajado en restaurantes de la talla de OSA, Gofio, Smoked Room, Kappo, Nerua, Insurgente, Kadeau, Boury, Leo o El Chato. Y en este pop-up se presentan un formato rabiosamente personal, fugazmente efímero, deliciosamente casero. 

Tokyo Naitz
Tokyo NaitzTokyo Naitz

Todas las cocinas de Rapaz en el Mercado de los Mostenses  

Podéis estar al tanto de todo lo que viene en sus redes sociales pero las reservas se hacen y se harán a través de esta web. A continuación os damos el cartel de invitados a esta peculiar fiesta de amigos, las fechas y una pincelada de su propuesta. Pero aquí se puede venir a ciegas porque los precios son honestos, el gozo está asegurado y de lo que se trata es de reunirse alrededor de una mesa.  

Xuntanza. Mario Campos
3 y 4 de julio de 2026
De 13:30 a 20:00 horas
Tapas y pinchos de cocina gallega

Origen/es por Random Kitchen
10 y 11 de julio de 2026
De 14:00 a 17:00 horas (un único turno de comida)
Menú de 5 pases salados y 2 postres 

Goiherri. Borja Gorostiza Uranga y Andoni Arias
19 y 20 de julio de 2026
Dos turnos de comida, a las 13:30 y 15:30 horas, y un turno de cena a las 20:30 horas
Menú de inspiración vasca con toques asiáticos de 8 pases

Rapaz
RapazRapaz

Maggie Rovella
23, 24 y 25 de julio de 2026
Dos turnos de comida, a las 13:30 y 15:30 horas
Menú cerrado de 4 pases salados y 1 postre 

BBQ Rapaz
Semana del 27 de julio de 2026 y semana del 21 y 22 de agosto de 2026
Horario habitual de Rapaz
Ensalada, txistorra, salchichas, butifarra, pollo y patatas fritas

TOKYO NAITZ. Rafa Baro
2 de agosto de 2026
13:30, 15:15 y 20:30
Menú degustación de 4-5 platos
Puntos de encuentro entre Euskal Herria y una Habana cincuentera y gozadora

Fervere. Pablo Iribarren y Daniel Puente
13, 14 y 15 de agosto de 2026
13 de agosto: desde las 13:00 horas hasta fin de existencias, con unidades muy limitadas
14 y 15 de agosto: dos turnos, de 13:00 a 14:45 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Hamburguesas de caza el día 13 y menú degustación los días 14 y 15

Plato de Dayanna Castro y Estefanía López
Muérdeme las tapas, Recetas sin pasaporteMuérdeme las tapas, Recetas sin pasaporte

Muérdeme las tapas, Recetas sin pasaporte. Dayanna Castro y Estefanía López
Semana del 24 de agosto de 2026
Jueves, viernes y sábado, de 15:00 a 19:00 horas
Tapeo de sobremesa de fusión latina

L’Club by Órbita. Carlos Gómez
Septiembre 2026
Viernes y sábado, comida y cena, a las 14:30 y 20:30 horas
Menú por pases de cocina latinoamericana con flashes mediterráneos

Empanada de Xuntanza
Xuntanza en RapazXuntanza

 

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