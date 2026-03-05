La emblemática pieza hojaldrada de un restaurante con dos estrellas Michelin en Estados Unidos aparece en un edición muy muy limitada

Uno de los mejores y más dinámicos obradores de Malasaña se estrena en Uber Eats y para animar a sus clientes, presentes y futuros, arranca este jueves, sí hoy mismo, una de serie de colaboraciones con grandes figuras de la gastronomía. La panadería artesanal que abrieron George Kallias y Valerie Hassan en el corazón del barrio ha traído a nuestras calles uno de los postres emblemáticos de todo un 2 estrellas Michelin de Chicago, Kasama. Ellos fueron el primer restaurante filipino del mundo en ganar una estrella de la famosa guía francesa y sus cocineros (y propietarios) ganaron el James Beard Award al Mejor Chef, uno de los galardones más importantes en EEUU.

Santo Bakehouse

Cuándo sale a venta el croissant de Kasama

Tim Flores y Genie Kwon, invitados estrella hoy en Santo Bakehouse (Espíritu Santo, 25), elaboran personalmente 50 unidades de su 'Truffle Croissant', que cierra su menú degustación y que hacen a diario en su propio bakery. Saldrá a la venta a las 11:00 horas tanto en el local como online al precio de 8 euros. ¿Y qué lleva? La pieza está rellena de una crema de queso con trufa y coronado con miel, perlas de azúcar y trufa rallada negra -tuber melanosporum- de Teruel, de Trufas Alonso.

Santo Bakehouse

NO TE LO PIERDAS: Descubre nuestras últimas recomendaciones y reseñas para comer y beber