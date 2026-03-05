Suscríbete
Llega hoy a Madrid el croissant más famoso de Chicago y sólo se hornea en Malasaña

La emblemática pieza hojaldrada de un restaurante con dos estrellas Michelin en Estados Unidos aparece en un edición muy muy limitada

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor Comer y Beber, Time Out Madrid
Santo Bakehouse
Santo Bakehouse
Uno de los mejores y más dinámicos obradores de Malasaña se estrena en Uber Eats y para animar a sus clientes, presentes y futuros, arranca este jueves, sí hoy mismo, una de serie de colaboraciones con grandes figuras de la gastronomía. La panadería artesanal que abrieron George Kallias y Valerie Hassan en el corazón del barrio ha traído a nuestras calles uno de los postres emblemáticos de todo un 2 estrellas Michelin de Chicago, Kasama. Ellos fueron el primer restaurante filipino del mundo en ganar una estrella de la famosa guía francesa y sus cocineros (y propietarios) ganaron el James Beard Award al Mejor Chef, uno de los galardones más importantes en EEUU. 

Santo Bakehouse
Santo Bakehouse

Cuándo sale a venta el croissant de Kasama

Tim Flores y Genie Kwon, invitados estrella hoy en Santo Bakehouse (Espíritu Santo, 25), elaboran personalmente 50 unidades de su 'Truffle Croissant', que cierra su menú degustación y que hacen a diario en su propio bakery. Saldrá a la venta a las 11:00 horas tanto en el local como online al precio de 8 euros. ¿Y qué lleva? La pieza está rellena de una crema de queso con trufa y coronado con miel, perlas de azúcar y trufa rallada negra -tuber melanosporum- de Teruel, de Trufas Alonso. 

Santo Bakehouse
Santo Bakehouse

