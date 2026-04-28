Más de 25 piezas de mobiliario urbano dedicadas a grandes autores invitan a detenerse, leer y redescubrir la ciudad a través de la literatura

Las calles de la capital vuelven a convertirse en un gran salón de lectura al aire libre con una nueva edición de 'Siéntate a leer', una iniciativa que, desde su nacimiento en 2023, transforma cada año el espacio público madrileño en un punto de encuentro entre literatura, ciudadanos y comercio de proximidad.

Estos son los nuevos bancolibros que llegan a las calles de Madrid

Con esta cuarta edición, la iniciativa alcanza ya los 98 bancolibros instalados en Madrid. La acción, enmarcada en la iniciativa municipal 'El libro que tienes en la cabeza está en tu librería', busca promover el hábito lector, dinamizar el tejido comercial de los barrios y fomentar el uso de las bibliotecas públicas mediante la instalación de 26 bancos con forma de libro en diferentes puntos de la ciudad.

Más allá de promover los hábitos lectores y acercar la literatura al espacio público, también se busca poner en valor a las librerías como espacios de encuentro entre lectores y libros, y a los libreros como mediadores fundamentales, capaces de recomendar, acompañar y fomentar la lectura desde la cercanía.

Bancolibros. Demian Ortiz

Estas singulares piezas de mobiliario urbano rinden homenaje a obras y universos literarios de reconocibles autores. Así, cada pieza se integra en el paisaje urbano como una invitación a detenerse, leer y redescubrir la ciudad a través de la literatura. En esta cuarta edición, los 26 asientos estarán dedicados a obras y autores de gran éxito. Cada instalación cuenta con un código QR que da acceso a un mapa interactivo donde se puede consultar la ubicación exacta de cada banco, la obra y el autor correspondiente.

Entre las ubicaciones más destacadas se encuentran el banco dedicado a Lana Corujo y su obra 'Han Cantado Bingo', situado en la Plaza de Colón; el de Arturo Pérez-Reverte, con 'Enviado especial', en la Plaza de Santa Ana; el de Juan Gómez-Jurado y 'Mentira', en la Plaza de la Independencia; el de Elísabet Benavent con 'Una niña buena', en la Plaza de Callao, o el de Javier Castillo y 'El susurro del fuego', ubicado en la entrada principal de la Feria del Libro de Madrid, en el Paseo de Coches.

Los 26 bancolibros que podrán visitarse hasta el 15 de junio, fecha en la que la iniciativa se despedirá coincidiendo con el final de la Feria del Libro de Madrid.

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Ivorypress, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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