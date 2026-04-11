Organizada por la Asociación de Libreros de Lance de Madrid, contará con la participación de 37 librerías especializadas

Con la llegada de la primavera, los libros vuelven a salir a la calle. Además de la Feria del Libro del Retiro, también hay otro encuentro con la literatura, pero esta vez en el icónico Paseo de Recoletos. Y es que otra de las citas imprescindibles de esta temporada es la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que celebra su 48ª edición.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Los libros antiguos protagonizan la nueva edición de esta feria

La librería de fondo más grande en pleno centro de la capital, y una de las más antiguas de este tipo en España, regresa así al Paseo de Recoletos, con miles de ejemplares que harán las delicias de lectores, bibliófilos y coleccionistas. Organizada desde 1977 por la Asociación de Libreros de Lance de Madrid, contará con la participación de 37 librerías especializadas (de Madrid, Barcelona, Sevilla, Pamplona, Granada, Salamanca, Zaragoza, Huesca y Valencia), encargados de poner una gran variedad de ejemplares a la venta.

En cuanto a precios, pueden oscilar desde 1 € para las ediciones más económicas, hasta miles de euros, gracias a una variedad de auténticas joyas bibliográficas, como primeras ediciones, incunables, ejemplares raros y manuscritos originales. Además de volúmenes de segunda mano y descatalogados, también tendréis la oportunidad de adquirir una importante selección de volúmenes antiguos, ediciones firmadas, grabados, mapas, periódicos y revistas, cómics, coleccionismo de papel, libros de ocasión...

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Cuándo se celebrará la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

La 48ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión se celebrará entre los días 30 de abril y 17 de mayo, en el Paseo de Recoletos (desde Cibeles hasta la altura de la calle Almirante), de 11.00 a 21.00 h.

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Ivorypress, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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