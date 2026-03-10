Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Los coches sin etiqueta ambiental podrán volver a circular por Madrid siempre que se cumpla este requisito

La medida es aplicable a los vehículos empadronados en la capital o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Shutterstock
Shutterstock
Publicidad

La capital cuenta con una gran variedad de opciones a la hora de desplazarse por la ciudad. Ya sea el  transporte público, como autobuses o metro; bicicletas o dando un agradable paseo, una de las opciones más cotidianas es el uso del vehículo propio, que durante este año, se verá afectado con otro cambio.

Circulación tráfico Madrid
© Shuttestock

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid va a permitir la circulación de vehículos con clasificación 'A', es decir, sin etiqueta ambiental, por la ciudad, siempre y cuando se cumpla con la directiva europea de calidad del aire. Con esta medida, aplicable a los vehículos empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la ciudad, el Ayuntamiento prolonga de manera indefinida la moratoria aprobada a finales de 2024, y que ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026.

El porcentaje de afección a los vehículos 'A' sería mínimo, pues el pasado mes de febrero, se registraron en la ciudad 1.045.898 vehículos únicos al día, de los que apenas 11.309 (lo que equivale a un 1,08 %) carecían de etiqueta ambiental. Así pues, se permitirá a los vehículos 'A' circular por todo el término municipal y también estacionar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio que les corresponda.

NO TE LO PIERDAS: Un tramo de esta línea del metro cierra hasta finales de año: paradas afectadas y autobuses gratuitos para moverse por Madrid

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Invierno
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.