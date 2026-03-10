[title]
La capital cuenta con una gran variedad de opciones a la hora de desplazarse por la ciudad. Ya sea el transporte público, como autobuses o metro; bicicletas o dando un agradable paseo, una de las opciones más cotidianas es el uso del vehículo propio, que durante este año, se verá afectado con otro cambio.
Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid va a permitir la circulación de vehículos con clasificación 'A', es decir, sin etiqueta ambiental, por la ciudad, siempre y cuando se cumpla con la directiva europea de calidad del aire. Con esta medida, aplicable a los vehículos empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la ciudad, el Ayuntamiento prolonga de manera indefinida la moratoria aprobada a finales de 2024, y que ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026.
El porcentaje de afección a los vehículos 'A' sería mínimo, pues el pasado mes de febrero, se registraron en la ciudad 1.045.898 vehículos únicos al día, de los que apenas 11.309 (lo que equivale a un 1,08 %) carecían de etiqueta ambiental. Así pues, se permitirá a los vehículos 'A' circular por todo el término municipal y también estacionar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio que les corresponda.