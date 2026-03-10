La medida es aplicable a los vehículos empadronados en la capital o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica

La capital cuenta con una gran variedad de opciones a la hora de desplazarse por la ciudad. Ya sea el transporte público, como autobuses o metro; bicicletas o dando un agradable paseo, una de las opciones más cotidianas es el uso del vehículo propio, que durante este año, se verá afectado con otro cambio.

© Shuttestock

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid va a permitir la circulación de vehículos con clasificación 'A', es decir, sin etiqueta ambiental, por la ciudad, siempre y cuando se cumpla con la directiva europea de calidad del aire. Con esta medida, aplicable a los vehículos empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la ciudad, el Ayuntamiento prolonga de manera indefinida la moratoria aprobada a finales de 2024, y que ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026.

El porcentaje de afección a los vehículos 'A' sería mínimo, pues el pasado mes de febrero, se registraron en la ciudad 1.045.898 vehículos únicos al día, de los que apenas 11.309 (lo que equivale a un 1,08 %) carecían de etiqueta ambiental. Así pues, se permitirá a los vehículos 'A' circular por todo el término municipal y también estacionar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio que les corresponda.

