La programación incluye actividades para todos los públicos, como talleres, conciertos e historias

El municipio madrileño de Robledo de Chavela celebra un año más el programa de actividades 'Dragones de Robledo, Festival de Artes y Patrimonio'. La octava edición del evento regresa repleta de actividades gratuitas para todas las edades, como talleres, conciertos, visitas guiadas o el popular concurso de pintura rápida.

Del 7 al 9 de agosto, Robledo de Chavela se convierte una vez más en punto de encuentro entre música, literatura, patrimonio, tradición y creación contemporánea. Entre las actividades más destacadas, contáis con planes como 'Relatos a la luz de las velas', una breve meditación abrirá una noche para escuchar historias; poesía inspirada en dragones; un recorrido por el flamenco, la copla y canciones de nuestra memoria colectiva o #PaisajesDelAgua, un nuevo proyecto donde jazz, flamenco y paisaje sonoro dialogan con el territorio.

@ dragonesderobledo_festival Dragones de Robledo

Robledo de Chavela, un municipio en plena sierra de Madrid

Ubicado en la Sierra Oeste, este municipio se encuentra a 63 kilómetros de Madrid, aproximadamente. Forma parte de lo que se conoce como la 'Ruta Imperial', un recorrido formado por varios municipios por los que pasaba el rey Felipe II en sus desplazamientos entre la capital y el Monasterio de El Escorial.

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