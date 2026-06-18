Patrimonio Nacional | Ciclo de Música de Cámara con los Stradivarius de la Colección Real

La Sala de Columnas acoge este recorrido por sus obras más célebres y laureadas

La música clásica está muy arraigada en la cultura de la capital. Con históricos escenarios como el Auditorio Nacional o el Teatro Real, las melodías de conocidos maestros no dejan de sorprender al entregado público. Ahora, y con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, la capital acoge un recorrido por sus obras más célebres y laureadas.

Patrimonio Nacional

De la mano del Cuarteto Turina, acompañados por la voz de la soprano Belén García y la danza de la bailaora Sara Arévalo, la Sala de Columnas del Palacio Real de Madrid acoge esta actuación, parte del XLII Ciclo de Música de Cámara. Forman parte de la programación 'Danza n.º 1 de La vida breve', 'Tus ojillos negros', 'Canción (2 Abril 1900)', 'El sombrero de tres picos. Danza del Molinero' o 'Siete Canciones Populares' ('El paño moruno', 'Seguidilla murciana', 'Asturiana', 'Jota', 'Nana', 'Canción' y 'Polo').

Cómo conseguir entradas para este homenaje a Manuel de Falla

Las entradas generales para este concierto, parte del XLII Ciclo de Música de Cámara, ya están disponibles para reserva. Con una duración de 55 minutos, el concierto se celebrará el próximo jueves 25 de junio, a las 19.30 h (el acceso comenzará a las 18.30 y se cerrará a las 19.20 h).