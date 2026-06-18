Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Los legendarios violines Stradivarius del Palacio Real protagonizan un concierto homenaje a Manuel de Falla

La Sala de Columnas acoge este recorrido por sus obras más célebres y laureadas

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Ciclo de Música de Cámara con los Stradivarius de la Colección Real
Patrimonio Nacional | Ciclo de Música de Cámara con los Stradivarius de la Colección Real
Publicidad

La música clásica está muy arraigada en la cultura de la capital. Con históricos escenarios como el Auditorio Nacional o el Teatro Real, las melodías de conocidos maestros no dejan de sorprender al entregado público. Ahora, y con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, la capital acoge un recorrido por sus obras más célebres y laureadas. 

Cuarteto Turina
Patrimonio Nacional

De la mano del Cuarteto Turina, acompañados por la voz de la soprano Belén García y la danza de la bailaora Sara Arévalo, la Sala de Columnas del Palacio Real de Madrid acoge esta actuación, parte del XLII Ciclo de Música de CámaraForman parte de la programación 'Danza n.º 1 de La vida breve', 'Tus ojillos negros', 'Canción (2 Abril 1900)', 'El sombrero de tres picos. Danza del Molinero' o 'Siete Canciones Populares' ('El paño moruno', 'Seguidilla murciana', 'Asturiana', 'Jota', 'Nana', 'Canción' y 'Polo').

Cómo conseguir entradas para este homenaje a Manuel de Falla

Las entradas generales para este concierto, parte del XLII Ciclo de Música de Cámara, ya están disponibles para reserva. Con una duración de 55 minutos, el concierto se celebrará el próximo jueves 25 de junio, a las 19.30 h (el acceso comenzará a las 18.30 y se cerrará a las 19.20 h).

NO TE LO PIERDAS: Del Mozarteum de Salzburgo a Navacerrada: una gran orquesta y 'Carmina Burana' sonarán al aire libre en este pueblo de la sierra de Madrid

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Verano
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.