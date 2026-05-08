El objetivo de esta iniciativa es visibilizar la riqueza creativa del barrio, fortalecer la comunidad artística y acercar el arte a la ciudadanía

Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte. Repleta de históricos museos y creativas galerías, espacios donde se acogen una gran variedad de exposiciones y muestras, con obras que pueden ir desde las emblemáticas Meninas hasta las esculturas de Eduardo Chillida, si eres un amante del arte, esta es tu ciudad.

Artistas de Usera

Los estudios de este distrito abren sus puertas gratis

Un año más, distintos estudios del distrito de Usera celebran una jornada de puertas abiertas, invitando así a curiosos e interesados a conocer su trabajo y proceso creativo. Con entrada libre y gratuita, esta propuesta ofrece la oportunidad de conocer estos espacios de creación, que van desde talleres de artistas individuales y galerías hasta espacios multidisciplinares de trabajo y experimentación compartidos por varios creadores.

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Artistas de Usera es una asociación sin ánimo de lucro formada por artistas de distintas disciplinas que trabajan en el distrito. Su objetivo es visibilizar la riqueza creativa del barrio, fortalecer la comunidad artística y acercar el arte a la ciudadanía a través de iniciativas como las jornadas de talleres abiertos. La jornada de puertas abierta de los Artistas de Usera se celebrará el sábado 30 de mayo, de 11.00 a 19.00 h y la entrada a todos los espacios es libre y gratuita.

Artistas de Usera

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