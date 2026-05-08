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Los talleres, estudios y galerías de Usera celebran una jornada de puertas abiertas con entradas gratis

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar la riqueza creativa del barrio, fortalecer la comunidad artística y acercar el arte a la ciudadanía

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Artistas de Usera
Artistas de Usera
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Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte. Repleta de históricos museos y creativas galerías, espacios donde se acogen una gran variedad de exposiciones y muestras, con obras que pueden ir desde las emblemáticas Meninas hasta las esculturas de Eduardo Chillida, si eres un amante del arte, esta es tu ciudad.

Artistas de Usera
Artistas de Usera

Los estudios de este distrito abren sus puertas gratis

Un año más, distintos estudios del distrito de Usera celebran una jornada de puertas abiertas, invitando así a curiosos e interesados a conocer su trabajo y proceso creativo. Con entrada libre y gratuita, esta propuesta ofrece la oportunidad de conocer estos espacios de creación, que van desde talleres de artistas individuales y galerías hasta espacios multidisciplinares de trabajo y experimentación compartidos por varios creadores.

Artistas de Usera es una asociación sin ánimo de lucro formada por artistas de distintas disciplinas que trabajan en el distrito. Su objetivo es visibilizar la riqueza creativa del barrio, fortalecer la comunidad artística y acercar el arte a la ciudadanía a través de iniciativas como las jornadas de talleres abiertos. La jornada de puertas abierta de los Artistas de Usera se celebrará el sábado 30 de mayo, de 11.00 a 19.00 h y la entrada a todos los espacios es libre y gratuita.

Artistas de Usera
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Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo); 'Alberto Greco. Viva el arte vivo' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'El cuadro del hambre' (Museo del Prado) o 'Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria' (CaixaForum Madrid).

NO TE LO PIERDAS: ¿Qué día son gratis los museos de Madrid?

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