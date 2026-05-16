El evento reúne a grandes artistas nacionales e internacionales, ofreciendo una programación diversa y pensada para todos los públicos

Un año más, el Real Sitio de San Ildefonso volverá a llenarse de música, danza y cultura, con la celebración de la XXI edición del Festival Internacional Las Noches Mágicas de La Granja 2026. Consolidado como uno de los grandes referentes culturales del verano, este evento reunirá a grandes artistas nacionales e internacionales, ofreciendo una programación diversa y pensada para todos los públicos, donde convivirán la música clásica, el pop-rock, el jazz, el flamenco, la danza, el humor, la magia y los espectáculos sinfónicos en algunos de los enclaves más emblemáticos del Real Sitio de San Ildefonso.

Festival Internacional Noches Mágicas de La Granja

Vuelve el Festival Internacional Las Noches Mágicas de La Granja

El Patio Central de la Real Fábrica de Cristales, el Teatro Canónigos, la Puerta de la Reina o la Plaza de los Dolores volverán a convertirse en escenarios únicos donde patrimonio y cultura se unen para ofrecer experiencias irrepetibles. Las Noches Mágicas de La Granja apuesta por recuperar el esplendor artístico y cultural que históricamente ha caracterizado al Real Sitio desde el siglo de las Luces, cuando músicos, artistas, escultores y pensadores se daban cita en este enclave histórico.

Entre los artistas confirmados para esta nueva edición se encuentran Luz Casal, una de las voces más icónicas de la música española; Víctor Manuel, referente imprescindible de la canción de autor; Rodrigo Cuevas, convertido en uno de los artistas más innovadores y transgresores del panorama nacional; el violinista Ara Malikian; Medina Azahara, leyenda del rock andaluz; y DJ Symphonic, el espectáculo que fusiona música electrónica y orquesta sinfónica en directo.

Festival Internacional Noches Mágicas de La Granja

La programación contará también con la presencia de El Monaguillo y su espectáculo de humor; la artista canaria Valeria Castro; el fenómeno musical emergente Noan acompañado por Walls; el clásico ballet 'El lago de los cisnes' y el espectáculo sinfónico Zimmer & Williams 'Bandas sonoras para un eclipse', dedicado a algunas de las composiciones cinematográficas más emblemáticas de Hans Zimmer y John Williams.

Cuándo se celebrarán Las Noches Mágicas de La Granja

El Festival Internacional Las Noches Mágicas de La Granja tendrá lugar entre los días 31 de julio y 15 de agosto, en diferentes espacios patrimoniales del municipio segoviano. Las entradas generales para las distintas actuaciones ya están disponibles para reserva.

Festival Internacional Noches Mágicas de La Granja

NO TE LO PIERDAS: Nace un nuevo festival junto a un espectacular castillo con conciertos al aire libre, cine de verano y actividades infantiles