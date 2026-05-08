Un nuevo ciclo cultural al aire libre que reúne conciertos, cine de verano, flamenco, jazz, circo contemporáneo y actividades familiares en torno a un espectacular enclave patrimonial, considerado como uno de los escasos vestigios de la arquitectura militar del siglo XV conservados en la ciudad, llega a Madrid. Bautizado como 'Las noches del castillo', este ciclo cultural se desarrollará en el parque del Castillo de la Alameda de Osuna, bajo el lema 'Acaba el día, empieza el espectáculo'.

Así será la primera edición de 'Las noches del castillo'

'Las noches del castillo' comenzará el viernes 15 de mayo, a las 22.00 h, con 'Recuerdos Locos', un tributo a El Canto del Loco y Dani Martín. La programación continuará el sábado 16 de mayo, a las 22.00 h, con el concierto a la luz de las velas 'La lírica en el cine', de Matritum Cantat, una propuesta que recorre obras líricas utilizadas como bandas sonoras de películas.

Light & Magic. Asociación Circo Diverso de Tres Cantos

El sábado 23 de mayo, la programación tendrá carácter familiar. A las 20.30 h comenzará la actividad interactiva 'Tú diriges la orquesta', en la que 12 músicos de la Orquesta Juvenil Europea de Madrid (OJEM) seguirán las indicaciones de quienes se pongan al frente de la formación. A las 22.00 h, se proyectará la película 'Guardiana de dragones'.

El viernes 29 de mayo, a las 22.00 h, será el turno del flamenco con la actuación de Esperanza Garrido. La programación continuará el sábado 6 de junio, a las 22.00 h, con la proyección de la película 'Wonka'. El viernes 12 de junio, a las 22.30 h, podréis disfrutar de un espectáculo de circo contemporáneo y malabares LED 'Light & Magic', de la Asociación Circo Diverso de Tres Cantos. El cierre del ciclo tendrá lugar el sábado 13 de junio, a las 22.30 h, con el concierto de jazz de Caminero Cuarteto.

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