El escenario del Centro Danza Matadero se llena este mes de energía, color y talento, con una programación especial que invita a vivir en comunidad el poder transformador de la danza. Desde piezas contemporáneas hasta estrenos absolutos o actos conmemorativos por el Día Internacional de la Danza, la agenda culminará con una gran fiesta participativa.

Bloody Moon. ©Jubal Battisti

Así se celebra el Día Internacional de la Danza en Madrid

Del 9 al 11 de abril, la compañía Danish Dance Theatre presentará 'Bloody Moon', la primera creación de la valenciana Marina Mascarell para la compañía nacional danesa. Inspirada en 'Eroticism', obra del pensador francés Georges Bataille, esta pieza de danza contemporánea explora las diferentes formas de erotismo a través de un lenguaje coreográfico vibrante para celebrar la vida y el deseo, encarnando los principios del placer, el exceso, el caos, el juego y el éxtasis.

Del 16 al 19 de abril, el centro acoge el estreno absoluto de 'Humo', nuevo espectáculo de la coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco. Con dirección y coreografía de la propia Carrasco y dramaturgia y letras de Álvaro Tato, 'Humo' rinde homenaje a las cigarreras, un colectivo histórico de mujeres trabajadoras. A través del cante, la música y el baile, el espectáculo recrea el universo cotidiano de estas mujeres en las fábricas de tabaco: sus intensas jornadas de trabajo, las jerarquías internas, las fiestas, el estraperlo, así como sus conflictos, alegrías y dificultades. En clave flamenca, 'Humo' construye un relato que aborda la lucha contra los abusos y la conquista de la independencia económica y vital.

Humo. Gema Segura

La programación especial culmina el 29 de abril, con 'Celebra26', una jornada de actividades gratuitas, previa reserva, organizada con motivo del Día Internacional de la Danza. A las 12.00 h, en la Nave 16.1, tendrá lugar 'Bailar más allá de los 60', un encuentro en el que algunas de las grandes figuras de la danza española compartirán su experiencia y reflexionarán sobre la relación entre el paso del tiempo, el cuerpo y la creación escénica.

Por la tarde, a partir de las 19.30 h, podréis participar en 'Porque yo lo bailo', una gran fiesta colectiva que transformará la Nave 11 en una pista de baile abierta. Con música en directo, DJs, chotis, compañías invitadas y diversas intervenciones artísticas, os podréis convertir en bailarines, en una fiesta que se plantea como un encuentro artístico y festivo que apuesta por el juego, la imaginación y la participación.

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