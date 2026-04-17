El Teatro Circo Price presenta una programación especial que reivindica la vigencia, la emoción y la capacidad de asombro de las artes circense

El Teatro Circo Price se suma a la celebración del Día Mundial del Circo (18 de abril), con una gran programación especial que reivindica la vigencia, la emoción y la capacidad de asombro de las artes circenses. Así, entre los días 18 y 19 de abril, este espacio de la capital acogerá el espectáculo 'Vetus Venustas', de la compañía Cíclicus; el paseo teatralizado 'HOP!' y el ciclo 'Cine y Circo', en colaboración con Cineteca Madrid.

Así celebra el Teatro Circo Price el Día Mundial del Circo

Con 'Vetus Venustas', la compañía Cíclicus presenta una propuesta escénica que combina acrobacia, música en directo y una cuidada dramaturgia para emocionar a públicos de todas las edades. La acción transcurre en un almacén de objetos olvidados donde tres artistas mayores, relegados por la sociedad, se reencuentran con su oficio y con una nueva generación de intérpretes. Este encuentro propicia un diálogo que genera complicidades, contrastes y nuevas formas de entender la escena. A través de este viaje intergeneracional, la pieza reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria y la capacidad de adaptación, reivindicando que la creatividad y el arte no tienen edad y que siempre es posible reinventarse.

Vetus Venustas. Cíclicus , Manel Sala

La programación del Price se completa con 'HOP!', un paseo teatralizado que tendrá lugar el 19 de abril y que os permitirá descubrir el interior del teatro, desde una perspectiva lúdica y participativa. Guiados por Adoquín y Pasmarote, dos carismáticos payasos, y con el acompañamiento de un músico, podréis recorrer distintos espacios del teatro y conocer su historia, a través de escenas, música en vivo y humor.

Fuera del Teatro Circo Price, la Cineteca Madrid acoge el ciclo 'Cine y Circo', un programa que propone un recorrido por distintas miradas cinematográficas sobre el mundo circense, reflejando su capacidad para inspirar relatos que oscilan entre la comedia, la poesía visual y la reflexión. Forman parte de este ciclo proyecciones como 'Una tarde en el circo', de los Hermanos Marx, con presentación a cargo del cineasta Pablo Berger (18 de abril), y un programa doble que incluye 'Notes on the Circus', de Jonas Mekas, y 'Circo', del Colectivo Los Hijos.

Circo. Cineteca Madrid

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