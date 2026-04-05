Este fenómeno astronómico único se podrá observar el próximo 12 de agosto en distintos municipios de la región

Para celebrar el esperado eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico que ocurrirá por primera vez desde hace más de un siglo y que se podrá observar el próximo 12 de agosto en distintos municipios de la región, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una programación de actividades científicas, educativas y culturales, para todos aquellos que quieran disfrutar de este acontecimiento único.

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En total, se han identificado una variedad de puntos de observación en los 11 municipios del norte y este de la región en los que se podrá ver el eclipse completo (franja de totalidad), como Somosierra (el que más tiempo lo disfrutará, 1 minuto y 29 segundos), Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Puerto de Navacerrada, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.

En todos ellos, podréis disfrutar de una amplia oferta de actividades culturales y divulgativas con zonas habilitadas para la observación, actuaciones musicales, charlas y presencia de profesionales expertos, que mostrarán una experiencia única a vecinos y visitantes. Y, entre todas ellas, destaca el 'Festival del Eclipse', que se celebrará en las piscinas de Riosequillo de Buitrago del Lozoya con propuestas familiares al aire libre y 'food trucks', durante toda la jornada del 12 de agosto.

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