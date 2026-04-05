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Para celebrar el esperado eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico que ocurrirá por primera vez desde hace más de un siglo y que se podrá observar el próximo 12 de agosto en distintos municipios de la región, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una programación de actividades científicas, educativas y culturales, para todos aquellos que quieran disfrutar de este acontecimiento único.
En total, se han identificado una variedad de puntos de observación en los 11 municipios del norte y este de la región en los que se podrá ver el eclipse completo (franja de totalidad), como Somosierra (el que más tiempo lo disfrutará, 1 minuto y 29 segundos), Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Puerto de Navacerrada, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.
En todos ellos, podréis disfrutar de una amplia oferta de actividades culturales y divulgativas con zonas habilitadas para la observación, actuaciones musicales, charlas y presencia de profesionales expertos, que mostrarán una experiencia única a vecinos y visitantes. Y, entre todas ellas, destaca el 'Festival del Eclipse', que se celebrará en las piscinas de Riosequillo de Buitrago del Lozoya con propuestas familiares al aire libre y 'food trucks', durante toda la jornada del 12 de agosto.