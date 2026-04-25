Según el ranking 'Best 100 Walking Cities', que consolida la capital como un destino urbano accesible, sumado a su alto valor cultural y gastronómico

Aunque la mayoría de las grandes ciudades del mundo cuentan con una amplia red de transporte público, recorrer las calles y barrios a pie sigue siendo la mejor forma para conocer de verdad el ambiente de la urbe, admirar su arquitectura o descubrir sus rincones menos conocidos.

De la mano de GuruWalk, plataforma de 'free tours' y actividades turísticas y culturales, llega ahora la tercera edición del ranking 'Best 100 Walking Cities', una radiografía de las ciudades más demandadas y mejor valoradas del mundo por los viajeros que eligen descubrir los destinos caminando de la mano de guías locales expertos.

Madrid, entre las mejores ciudades para caminar del mundo

Por tercer año consecutivo, Roma encabeza este listado, como la ciudad más deseada del mundo para recorrer a pie, gracias a su densidad monumental, su bonitos casco histórico o la enorme oferta de rutas guidas. Escalando un puesto respecto al año pasado, Madrid se hace con la medalla de plata de esta edición, su mejor posición histórica, y consolidándose así como un destino urbano accesible, sumado a su alto valor cultural y gastronómico.

El Retiro. Shutterstock

Para la elaboración de este ranking, GuruWalk ha analizado el comportamiento real de los viajeros a lo largo de los últimos 12 meses (abril de 2025 hasta abril de 2026). De las más de 800 ciudades en las que la plataforma opera, se han seleccionado las 120 más elegidas por los viajeros como base del análisis, procesando más de 467.000 reseñas verificadas procedentes de 3.617 tours distintos.

Otras ciudades españolas en el ranking de 2026

España vuelve a liderar por países, con un total de 19 ciudades en el ranking, por delante de Francia (siete), Italia (cinco) o Alemania (cuatro). Más allá de Madrid, figuran en el listado ciudades como Barcelona (octava); Sevilla (12ª); Toledo (17ª); Santiago de Compostela (22ª); Málaga (26ª); Granada (27ª); Valencia (31ª); A Coruña (46ª); Oviedo (58ª); Cádiz (59ª); Zaragoza (66ª); Valladolid (71ª); Donostia (74ª); Pamplona (79ª); Bilbao (83ª); Gijón (87ª); Salamanca (89ª) y Santander (95ª).

Este es el top 10 de las mejores para caminar del mundo

Roma (Italia). Madrid (España). Budapest (Hungría). Praga (República Checa). Lisboa (Portugal). Ámsterdam (Países Bajos). Oporto (Portugal). Barcelona (España). Londres (Reino Unido). Berlín (Alemania).

*Podéis consultar el listado completo de ciudades aquí.

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