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Madrid estrena su propio 'Mario Kart' con carreras inmersivas y juegos en equipo (por tiempo limitado)

A través de un sistema de sensores de alta precisión, la tecnología detecta cada movimiento en tiempo real

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
BattleKart Madrid
Spark Island | BattleKart Madrid
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Como si del mítico 'Mario Kart' se tratase, Madrid estrena lo que puede ser uno de los planes más entretenidos para este verano. Solo disponible durante tres meses, y ubicado en uno de los centros comerciales 'más refrescantes', esta nueva experiencia combina karting eléctrico con realidad aumentada, permitiendo lanzar ataques virtuales y esquivar obstáculos en un circuito proyectado.

Los karts toman este centro comercial de Madrid

Ubicado en el centro comercial Palacio de Hielo, BattleKart Madrid ofrece una variedad de modalidades de juego, como pueden ser carreras, retos cooperativos e incluso fútbol sobre ruedas. A través de un sistema de sensores de alta precisión, su tecnología detecta cada movimiento en tiempo real, permitiendo así a los participantes recoger todo tipo de bonificaciones, lanzar ataques y esquivar obstáculos.

BattleKart Madrid
Spark IslandBattleKart Madrid

BattleKart Madrid cuenta con modalidades como 'BattleRace', pensada para completar el mayor número de vueltas antes de que se agote el tiempo; 'BattleColor', donde la pista se convierte en una auténtica discoteca, y donde tendrás que seguir el ritmo para asegurar que la mayor parte de los azulejos iluminados estén en el color de tu equipo; 'BattleFoot', donde experimentar un auténtico partido de fútbol sobre ruedas; 'BattleVirus', modo cooperativo donde trabajar en equipo para frenar una infección virtual o experiencias inspiradas en videojuegos, como 'BattleColor', 'BattlePool' y 'BattleSnake'.

Cómo conseguir entradas para BattleKart Madrid

Las experiencias de BattleKart Madrid está pensadas para grupos de entre 2 y 12 jugadores, con partidas de 15 minutos de duración (incluyendo el tiempo de embarque). Las entradas individuales se pueden conseguir desde 17,90 €, con descuentos para grupos. La pista abre sus puertas de domingo a jueves, de 11.00 a 23.00 h, y viernes y sábados, hasta las 00.00 h.

NO TE LO PIERDAS: Abre el parque 'indoor' más grande de Madrid: más de 6.000 metros cuadrados de karts, laser tag, piscina de bolas, toboganes e incluso tiro con arco

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