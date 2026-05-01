A cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, que convoca a cientos de personas, carruajes e incluso cañones

El próximo sábado 2 de mayo, Madrid celebra las fiestas que conmemoran el levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa en 1808. En torno a esta fecha cada año, se organiza una gran programación de actividades que se extienden por varios puntos de la ciudad y que incluye desde conciertos y zarzuelas hasta pasacalles y muestras de folclore.

@GUILLERMO_GUMIEL Recreación del levantamiento del 2 de mayo de 1808

Vuelven las espectaculares recreaciones históricas del 2 de mayo

Una de las propuestas que cada año gana más protagonismo es la recreación histórica de los hechos. Decenas de voluntarios se visten con ropas de la época y de soldados tanto franceses como españoles para recrear escenas que se vivieron en su momento. Una representación que incluye desde caballos y carruajes hasta cañones.

A cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, se conmemora el levantamiento del pueblo de Madrid contra la invasión francesa de España en 1808. Una programación que se desarrolla los días 1 y 2 de mayo en varios lugares como Puente del Rey, la Puerta del Sol y los municipios de Torrejón de Ardoz y Vicálvaro.

La programación da comienzo el 1 de mayo en Torrejón de Ardoz, con un desfile desde la Estación de Cercanías a la Plaza Mayor y una recreación histórica del enfrentamiento del pueblo contra la invasión francesa. Ese mismo día, el Parque Cordel de Pavones de Vicálvaro acogerá también una recreación histórica.

El 2 de mayo continúan los actos conmemorativos en Madrid, con el pasacalles de recreadores que pasará por la calle de Alcalá, hasta la Puerta del Sol (de 12.00 a 12.30 h); la recreación del '¡Que se los llevan!', sucedido en la Plaza de Oriente Puerta del Sol (de 13.00 a 13.45 h), y la recreación de la defensa del Parque de Artillería de Monteleón, en la explanada de Puente del Rey, a partir de las 18.00 h.

Valischka

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