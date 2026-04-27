Se interpretarán ubicaciones como la Puerta del Sol, el Palacio de Cristal, el Monasterio de El Escorial o el Palacio Real de Aranjuez

Cada vez quedan menos para las esperadas Fiestas del 2 de Mayo, jornadas para toda la familia donde disfrutar de conciertos, como las actuaciones de Judeline o Alcalá Norte; impresionantes recreaciones históricas; danzas tradicionales o la Fiesta y los Cantos de Las Mayas y Mayos. Y, como principal novedad, los drones toman el cielo de la capital, con un nuevo espectáculo nocturno gratuito.

Los drones toman el cielo en este parque de Madrid

El parque de la Cuña Verde se convertirá en escenario de este espectáculo gratuito, que contará con 1.000 drones simultáneos, el próximo sábado 2 de mayo, desde las 22.00 h. Tendrá una duración total de 12 minutos, y representará diez escenas con hasta 16 figuras inspiradas en la historia, los símbolos y el patrimonio cultural madrileño de la región.

UMILES

Entre las imágenes destacadas, se dibujará el mapa autonómico, la figura de Goya y una recreación parcial del cuadro del 3 de mayo de 1808. También se interpretará la Puerta del Sol con el Kilómetro 0, el Palacio de Cristal, el Monasterio de El Escorial, el Palacio Real de Aranjuez o la Universidad de Alcalá de Henares. Además, los dispositivos crearán escenas que reflejarán la identidad cultural y social de la región, como una maja y un majo bailando un chotis, la transformación de la capital, la bandera regional, un vagón del metro llegando a la estación y una pareja mirando al cielo estrellado de Madrid, entre otras.

Los aparatos de la compañía madrileña UMILES alcanzarán los 200 metros de altura para que el show pueda verse a dos kilómetros de distancia desde Latina, que cumple 50 años como distrito de la ciudad de Madrid.

Umiles

Harry Potter protagonizará otro espectáculo con drones

'DroneArt Show: Harry Potter', un espectáculo de drones al aire libre sin precedentes, llegará a Madrid como parte de su gira internacional que dará comienzo en 2026, junto a las celebraciones del 25 Aniversario. Este espectáculo, que tendrá lugar en el Hipódromo de la Zarzuela, combina coreografías avanzadas de drones con la música inolvidable y los momentos icónicos de la saga cinematográfica de Harry Potter, con 1.200 drones iluminados recorriendo el cielo nocturno.

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