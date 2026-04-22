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Harry Potter y el mundo mágico de Hogwarts protagonizan este gran espectáculo con más de 1.000 drones, música en directo y diálogos originales

A través de formaciones aéreas, podréis revivir algunos de los momentos más icónicos de la saga

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
DroneArt Show: Harry Potter. Warner Bros.
DroneArt Show: Harry Potter. Warner Bros.
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Aunque su conocida historia arranca en una alacena bajo las escaleras de la casa de sus tíos, cuando uno piensa en Harry Potter, se le puede venir a la mente el maravilloso castillo de Hogwarts, un lugar repleto de historia, personajes memorables, tenebrosos villanos y, sobre todo, mucha magia. Con su propio restaurante temático en la capital, exposiciones temporales e incluso experiencias inmersivas que recrean su primer viaje hacia la escuela mágica, desde el Andén 9 y ¾, ahora, el mundo mágico de Harry Potter toma el cielo de Madrid.

DroneArt Show: Harry Potter. Warner Bros.
DroneArt Show: Harry Potter. Warner Bros.

Drones y magia: el mundo de Harry Potter toma los cielos de Madrid

'DroneArt Show: Harry Potter', un espectáculo de drones al aire libre sin precedentes, llegará a Madrid como parte de su gira internacional que dará comienzo en 2026, junto a las celebraciones del 25 Aniversario. Este espectáculo, que tendrá lugar en el Hipódromo de la Zarzuela, combina coreografías avanzadas de drones con la música inolvidable y los momentos icónicos de la saga cinematográfica de Harry Potter, con 1.200 drones iluminados recorriendo el cielo nocturno.

Así, al caer la noche, seréis testigos de la actuación de un violinista en directo y de un impresionante lienzo de luz, mientras momentos memorables de las películas cobran vida a través de espectaculares formaciones aéreas acompañadas de la banda sonora y diálogos originales de la saga. Como parte de la experiencia inmersiva, recibiréis una pulsera LED, que os permitirá interactuar aún más con la magia del show.

DroneArt Show: Harry Potter. Warner Bros.
DroneArt Show: Harry Potter. Warner Bros.

En Madrid, también podréis disfrutar de una atmósfera previa al espectáculo inspirada en el mundo mágico, con ofertas gastronómicas temáticas y productos de Harry Potter.

Cómo conseguir entradas para 'DroneArt Show: Harry Potter'

Con entradas limitadas, la lista de espera para conseguir tickets para el show ya está abierta. 'DroneArt Show: Harry Potter' tendrá lugar en el Hipódromo de la Zarzuela los días 16, 17 y 18 de septiembre, a las 20.00 h.

DroneArt Show: Harry Potter. Warner Bros.
DroneArt Show: Harry Potter. Warner Bros.

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