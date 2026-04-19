Uno de los deportes más populares actualmente, la escalada se ha convertido en una actividad ideal para aquellos que se quieren poner en forma, o simplemente quieren probar un nuevo ejercicio. Con opciones para todos los deportistas, la capital cuenta con una gran variedad de rocódromos, al igual que opciones al aire libre para dar tus primeros pasos.

World Climbing Series Comunidad de Madrid

Una de las citas más importantes a nivel internacional, la 'World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026' aterriza en el municipio madrileño de Alcobendas, convirtiendo la capital en el epicentro mundial de la escala profesional por segundo año consecutivo. Este año, el evento deportivo contará con dos disciplinas para la alta competición, como son bloque y velocidad.

Más de 300 atletas de categorías masculinas y femeninas se reunirán en la explanada del Polideportivo Municipal José Caballero, que acogerá las dos pruebas del circuito internacional, al igual que una variedad de actividades paralelas, pensadas para todos los públicos, al igual que una 'fun zone', con food trucks y djs. La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 se celebrará entre los días 28 y 31 de mayo.

World Climbing Series Comunidad de Madrid

Los mejores rocódromos de Madrid

Si finalmente te animas a probar la escalada, o eres un amante del deporte desde hace mucho tiempo, debes saber que la capital cuenta con un enorme plano de espectaculares rocódromos. Entre los más destacados se encuentran Urban Monkey Madrid, Sputnik Climbing, Arkose, Uadibloc, Sharma Climbing o Indoorwall Getafe.

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