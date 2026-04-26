Madrid está cada vez más llena de gente. Ya sean turistas, que vienen a visitar emblemáticas ubicaciones como el Museo del Prado o el parque de El Retiro, o personas que por motivos laborales o personales se mudan a la capital, la sensación es que las calles de la ciudad están cada vez más llenas.

Según el informe socioeconómico de 2025, Madrid ha consolidado su crecimiento demográfico, económico y de creación de empleo durante el pasado año, que implica, de manera directa, más actividad, más consumo, más demanda de servicios y, en consecuencia, más empleo. A 1 de enero de 2025, Madrid cuenta con 3.527.924 personas empadronadas, 67.400 habitantes más que el año pasado.

Gran Vía. Shutterstock

En conjunto, el 80 % de los habitantes de Madrid tiene nacionalidad española y el 20 % es de origen extranjero. Además, la población femenina sigue siendo mayoritaria: un 53,1 % frente al 46,9% de los hombres. Pero, Madrid no solo crece, sino que se consolida como la gran ciudad de España. La población de la capital duplica la de Barcelona, que es la siguiente ciudad más poblada del país, y multiplica por más de cuatro la de Valencia, que ocupa el tercer lugar.

Esta dimensión demográfica adquiere aún más relevancia si la situamos en el contexto europeo. Madrid es hoy la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea, solo por detrás de Berlín. Si miramos a escala metropolitana, la Comunidad de Madrid, con siete millones de habitantes, constituye la segunda mayor aglomeración urbana de Europa, solo superada por la región francesa de Île-de-France, donde se encuentra París. En lo que a materia de turismo se refiere, en 2025, la ciudad de Madrid alcanzó máximos históricos en materia de turismo, con más de 11,2 millones de visitantes y casi 24 millones de pernoctaciones registradas.

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