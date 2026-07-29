Madrid se prepara para otra ola de calor: aviso naranja y temperaturas de hasta 40 ºC

La cuarta ola de calor del verano comienza este miércoles 29 de julio, con avisos amarillos o naranjas en toda España, salvo Asturias, la Región de Murcia y Baleares, por temperaturas máximas que alcanzarán los 41 grados y que puntualmente podrán llegar a los 42 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Shutterstock. Víctor Torres Calor en Madrid

Llega la cuarta ola de calor a Madrid

Madrid se encuentra entre las comunidades con avisos por altas temperaturas, donde se podrían alcanzar los 40 grados en algunas de las localidades del sur y con aviso naranja incluido durante las horas centrales del día, con máximas que alcanzarán los 35 grados en la Sierra y 38 y 39 grados en el resto, hasta de 40 en zonas como Alcalá de Henares o Aranjuez.

Se prevé que las temperaturas vayan en aumento, sin grandes cambios o ascenso ligero en las máximas, pero con mayor subida en las mínimas, que estarán por encima de los 20 grados, y podrían alcanzar los 25 ºC en la capital. La ola de calor se establecerá a lo largo de los próximos días, hasta el domingo, con máximas de hasta 40 grados en el sur.

Photograph: Shutterstock Parque de El Retiro

Las mejores piscinas para darse un chapuzón en Madrid

Cuando el calor se pone a hacer de las suyas, un buen chapuzón siempre es un plan ganador para combatir las altas temperaturas. Entre las mejores piscinas de Madrid para darse un baño se encuentran el Centro Deportivo Municipal Margot Moles, el Centro Deportivo Municipal Paseo de la Dirección, el Centro deportivo municipal Moscardó, el Centro Deportivo Municipal La Elipa o el Centro Deportivo Municipal Vallecas.