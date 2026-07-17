El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 10,6 millones de euros, se levantará sobre una parcela de más de 88.000 metros cuadrados

Cuando el calor se pone a hacer de las suyas, un buen chapuzón siempre es un plan ganador para combatir las altas temperaturas. Ya sean piscinas municipales, piscinas con agua salada, en plena naturaleza, chorros e incluso parques acuáticos, puede que no haya mejor opción para refrescarse en la capital

Este municipio de Madrid tendrá su propia piscina de olas

El Ayuntamiento de Leganés ha aprobado la adjudicación de las obras del futuro Complejo Polideportivo Solagua. La zona central contará con tres piscinas al aire libre, una de ellas de olas, rodeadas de una amplia zona de solárium de aproximadamente 14.500 metros cuadrados. Además, se construirá un edificio de casi 7.000 metros cuadrados, que albergará dos piscinas cubiertas, gimnasio, vestuarios, spa, jacuzzi, sauna, baño turco, dos salas para actividades, una sala de spinning y otros servicios deportivos.

Ayuntamiento de Leganés Complejo Polideportivo Solagua

A todo ello se suma un edificio adicional de hostelería de 1.000 metros cuadrados, así como un aparcamiento de más de 3.700 metros cuadrados con 145 plazas, junto a los accesos y un centro de transformación propio. El importe de la adjudicación, que supera los 10 millones de euros, cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses desde el inicio de las obras, que se prevé que comiencen a finales del mes de julio, o en agosto.

Este nuevo complejo se levantará sobre una parcela de 88.500 metros cuadrados, donde se ubicaba la histórica piscina de Solagua, cerrada en 2009 y posteriormente abandonada, deteriorándose progresivamente hasta su demolición. En esta primera fase se intervendrá sobre 38.800 metros cuadrados, quedando el resto de la parcela reservado para futuras ampliaciones que permitirán incorporar nuevas disciplinas deportivas, instalaciones y edificios complementarios.

Ayuntamiento de Leganés Complejo Polideportivo Solagua

Así es la piscina de olas de Torrejón de Ardoz

A poco más de media hora de la capital, la piscina de olas de Torrejón de Ardoz, ubicada en el Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch, ofrece un entretenido entorno para todos los públicos, ideal para pasar un buen rato este verano. La piscina de olas abrirá sus puertas de 11.15 a 20.00 h.

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