Un año más ya está aquí uno de los listados pizzeros más influyentes a nivel mundial. La selección de 50 Top Pizza ya se ha hecho un hueco en el calendario gastronómico si hablamos de ránkings internacionales. Y este año el premio gordo se lo ha llevado Michele Pascarella, que acaba de estrenar su tercer local en el Soho londinense. El primer puesto se queda en Londres por todo lo que sale del horno de Napoli on the Road pero en Madrid contamos con dos nombres entre las 12 mejores pizzerías de Europa.

Baldoria Baldoria

La mejor pizzería de Madrid es la segunda mejor de Europa

Si en el puesto 11 de este selecto grupo de pizzerías (Italia se queda al margen porque tiene su propio listado) encontramos a nuestros queridos Fratelli Figurato, en el podio, medalla de plata concretamente, brilla Baldoria (Ortega y Gasset, 100). El restaurante de Ciro Cristiano, responsable de los exitosos locales de Beata Pasta, no se baja de la cresta de la ola casi desde que abriera (después de irse del popularísimo grupo Big Mamma).

Su temporada de premios parece no tener fin. La penúltima fue el galardón a Mejor Experiencia en Sala en los premios de restauración Hot Concepts 2026. Este segundo puesto europeo es sólo la guinda al pastel antes de irnos de vacaciones. Si ya era complicado hacerse con una mesa (no hay un momento a la hora de la comida o las cenas en que algún iluso no se asome a la puerta para preguntar si hay mesa libre), imaginaos ahora. Así que aprovechad la temporada estival si estáis por Madrid porque reservar en fin de semana no será tan misión imposible. Seguro que Cristiano ya está buscando espacio para abrir un segundo Baldoria o algo similar. Por petición popular. La demanda es altísima.

Fratelli Figurato Fratelli Figurato

Dónde comer pizza fuera de Italia, según 50 Top Pizza

De Londres a Viena, de Ámsterdam a Lisboa. Este es el ránking de las pizzerías imprescindibles. Un listado fruto del trabajo anual de decenas de inspectores que visitan de manera anónima centenares de pizzerías repartidas por todo el continente; la evaluación abarca todas las atenciones que recibe el cliente, dando prioridad a la calidad de la pizza.

Y si estáis de vacaciones por España (el país con más representantes en la guía) este verano, apuntad estas otras direcciones que también está en el top 40: Oura, Santiago de Compostela (14), Demaio, Bilbao (16), Balmesina, Barcelona (17), Gasparic, Girona (39).





1. Napoli on the Road - Londres, Inglaterra

2. Baldoria - Madrid, España

3. IMperfetto - Puteaux, Francia

4. 50 Kalò - Londres, Inglaterra

5. Sartoria Panatieri - Barcelona, España

6. Pizza Zulu - Fürth, Alemania

7. nNea - Ámsterdam, Países Bajos

8. Sapori Italiani U Taliana - Bratislava, Eslovaquia

9. Forno d'Oro - Lisboa, Portugal

10. Via Toledo - Viena, Austria

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