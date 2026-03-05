El evento con temática andaluza se celebrará en el recinto de Iberdola Music, ubicado en Villaverde

Un ambiente festivo único, repleto de trajes de flamenca, música en directo y lo mejor de la gastronomía del sur de España. La Feria de Abril se presenta, año tras año, como una oportunidad inmejorable para sumergirse de lleno en la cultura andaluza, con varios espacios repletos de casetas y una decoración como ninguna otra que, por sorpresa, este año también se podrá experimentar en Madrid, gracias a la celebración de Madrilucía.

Originalmente prevista para la época primaveral, la macroferia, que se iba a celebrar entre los días 9 de mayo y 7 de junio, ya anunció un cambio de fechas, para no coincidir así con los actos de San Isidro, patrón de la ciudad (15 de mayo). Más allá de esta reprogramación, parece que, ahora, otras novedades afectarán a la celebración del evento.

La organización de Madrilucía ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid que finalmente reducirá el número de casetas, que pasará de 200 a la mitad, 100 casetas, y acortará su duración, a dos semanas. El evento con temática andaluza, que se celebrará en el recinto de Iberdola Music, coincide también con la celebración de las fiestas patronales de Getafe, pudiendo provocar afecciones a la movilidad y el tráfico.

El gusto por el flamenco en Madrid es innegable. Declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la región, son muchos los tablaos que acogen actuaciones repletas de pasión, música y arte jondo. Entre los tablaos más populares de Madrid se encuentran Tablao Flamenco 1911, Teatro Flamenco Madrid, Cardamomo, Flamenco de Leones o Tablao Flamenco La Carmela.

