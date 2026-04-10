Durante una jornada, más de un centenar de artistas intervendrán en distintas localizaciones del barrio madrileño

Un año más, Malasaña se llena de color, con la celebración de la undécima edición del festival Pinta Malasaña, una jornada única que contará con la participación de más de 100 artistas, que intervendrán en distintos espacios cedidos por comerciantes, vecinos y asociaciones, y donde los creadores podrán dar rienda suelta a su creatividad.

Pinta Malasaña

El barrio de Malasaña se llena de colores

El objetivo de este festival es llenar la zona de color, creatividad y obras de arte urbano, en un evento donde podréis ver a los artistas trabajando en directo sobre distintas superficies, como muros, portales, persianas o escaparates, entre otros espacios cedidos. Organizada por Madrid Street Art Project y Somos Malasaña, esta iniciativa cuenta con la colaboración de asociaciones como Vive Malasaña y la Asociación de Hosteleros de Malasaña (AHM).

Una vez más, un jurado independiente a la organización se encargará de elegir las tres mejores intervenciones artísticas, que serán premiadas con galardones que van desde los 400 hasta los 1.200 euros, al igual que una votación popular, premiada con 300 €.

Cuándo se celebrará la nueva edición de Pinta Malasaña

La undécima edición del festival de arte urbano Pinta Malasaña se celebrará el próximo domingo 26 de abril, de 08.00 a 20.00 h, transformando una vez más las calles del icónico barrio madrileño en un lienzo al aire libre. Además de admirar el talento en directo, podréis disfrutar de actividades paralelas que convertirán el evento en una experiencia vibrante y colectiva.

Pinta Malasaña

Obras de arte urbano en Madrid que te sorprenderán

Porque el arte no solo se encuentra en los museos y galerías de la capital. Entre las obras de arte urbano más destacadas de Madrid se encuentran el proyecto 'CUBOS Madrid' (Plaza de los Cubos), el colorido bosque del IES Emperatriz María de Austria, los personajes de Jaune o la firma de Muelle, en la calle Cava Alta.

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