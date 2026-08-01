Entre los días 24 y 31 de agosto, los conciertos se celebrarán en distintos escenarios del municipio

Las Fiestas de San Sebastián de los Reyes vuelven un año más con una gran agenda de actividades para todos los públicos, que van desde espectáculos y talleres para los más pequeños hasta pasacalles y deportes. Pero, sin duda, donde más destacan estas fiestas es en su espectacular cartel musical, que reúne a algunos de los artistas más populares del panorama nacional junto a grandes orquestas y distintas propuestas.

@celtascortos Celtas Cortos

Todos los conciertos de las Fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026

El cartel de este año incluye a reconocidos artistas como Malú, Cali y El Dandee, Celtas Cortos, Siloé y DJ Nano, que actuarán entre los días 24 y 31 de agosto, en distintos escenarios del municipio, como son el Campo de Fútbol de la calle Teide, el Auditorio Parque La Marina y la Plaza de la Constitución.

Con acceso libre hasta completar el aforo, el calendario arrancará el 24 de agosto con DJ Nano, a las 23.30 h, seguido de la Orquesta La Misión, a las 00.30 h, en el Campo de Fútbol de la calle Teide. El día 25, en la misma ubicación, podréis disfrutar de las actuaciones de la Orquesta Panorama (23.30 h), mientras que, el día 26, actuará la Orquesta París de Noia, también desde las 23.30 h.

El jueves 27 de agosto, las actuaciones musicales se desplazarán al Auditorio Parque La Marina, donde Metallijam Band abrirá la noche a las 22.30 h, antes del esperado concierto de Celtas Cortos, a las 00.30 h. Ese mismo día, la Plaza de la Constitución acogerá las actuaciones de Talents Band y Nueva Línea. Los conciertos continuarán con Cali y El Dandee, que actuarán el 28 de agosto a las 23.00 h en el Auditorio Parque La Marina.

Cali y El Dandee Cali y El Dandee

Al día siguiente, podréis disfrutar de una de las grandes actuaciones de las fiestas, el concierto de Malú (23.00 h). El 30 de agosto, llega el turno de Siloé, que se encargará de cerrar la programación musical. Paralelamente, la Plaza de la Constitución ofrecerá actuaciones de Modestia Aparte, La Década Prodigiosa, Cristina Boscá, Los Inspectores, Andrea Villalba, Rubén Madrid y varias orquestas y DJs locales durante la semana festiva.

NO TE LO PIERDAS: Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma en Madrid: la guía definitiva para vivir el verano más castizo