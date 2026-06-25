El proyecto contempla la construcción de una grada y la modernización del recinto, para mejorar su funcionalidad y accesibilidad

Tras ambiciosos proyectos como la inauguración del Riyadh Air Metropolitano o las obras de mejora y adecuación del Santiago Bernabéu, otro conocido estadio madrileño se podría embarcar próximamente en un proceso de remodelación integral. Con el objetivo de aumentar el aforo hasta, al menos, 18.500 espectadores, y adaptar las dimensiones del terreno de juego a los estándares contemplados por LaLiga para Primera División y competiciones internacionales, estamos hablando del estadio de Vallecas, donde actualmente juega el Rayo Vallecano.

Comunidad de Madrid Estadio de Vallecas

Más aforo, una nueva grada y un edificio multifuncional, así serán las obras del estadio de Vallecas

Este estudio de reforma contempla la modernización del recinto para mejorar su funcionalidad, accesibilidad y capacidad para albergar nuevos usos deportivos y sociales compatibles con la actividad del equipo franjirrojo. La iniciativa, puesta en marcha en 2024, es fruto de un proceso de análisis y trabajo conjunto con las distintas partes implicadas.

Entre las principales intervenciones, se encuentra la construcción de una grada en el fondo orientado hacia la calle Teniente Muñoz Díaz, donde actualmente no hay asientos. El proyecto arquitectónico, firmado por Julián Zapata Jiménez y Pablo Moreno Mansilla, recupera como referencia la configuración que tuvo el estadio entre 1955 y 1970, cuando contaba con gradas en sus cuatro lados. De este modo, ambos fondos dispondrían de graderíos simétricos volados, lo que permitiría reordenar la disposición del recinto mediante una ampliación aérea hacia la calle Payaso Fofó, sin alterar la huella actual del inmueble.

Comunidad de Madrid Estadio de Vallecas

La actuación contempla la creación de una amplia zona peatonal y la incorporación de un friso tecnológico alrededor de todo el perímetro interior. La fachada se presenta como una doble piel ligera, translúcida y permeable que permitirá mostrar parte de la estructura original del edificio. Al figurar en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con grado de protección parcial, se garantiza la conservación de sus elementos esenciales y de su configuración arquitectónica.

También se plantea una reforma integral del interior que incluya el cambio de asientos y la actualización de pasillos y escaleras, junto a la mejora del resto de infraestructuras y servicios del campo, al igual que la optimización de su uso mediante una redistribución de los espacios para albergar las diferentes áreas del recinto, entre ellas, los vestuarios del primer equipo y del conjunto visitante, la sala de prensa y de trofeos, la zona mixta y el palco de honor.

La propuesta recoge la adaptación de dependencias para las distintas federaciones deportivas que desarrollan o puedan desarrollar su actividad en el estadio, así como la ampliación de los servicios disponibles para usuarios y espectadores. Asimismo, se aprovechará la parcela propiedad de la Comunidad de Madrid situada en la calle Arroyo del Olivar para la construcción de un edificio multifuncional con aparcamiento subterráneo.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de 24 meses, sin incluir la construcción del futuro edificio multifuncional, y se prevé compatibilizar el desarrollo de las mismas con la actividad deportiva del recinto para minimizar cualquier afección a su funcionamiento. La inversión para esta intervención asciende a 60 millones de euros.

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