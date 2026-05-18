El evento regresa acompañado de una gran variedad de novedades veraniegas, al igual que un rincón outlet con todo tipo de ofertas

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de los mercadillos. Ya sean como los 'deballages' franceses, o mercados más tradicionales como El Rastro o el Mercado de Motores, semana tras semana, la capital acoge una gran variedad de eventos, donde encontrar productos como muebles, ropa vintage y todo tipo de tesoros.

Madrid acoge una nueva edición de este popular mercado de moda

Con más de 1.000 vestidos y camisas vintage únicas, una nueva edición del mercadillo de SusiSweetDress aterriza en la capital, acompañado de una gran variedad de novedades veraniegas, como nuevas faldas, shorts o camisetas, al igual que camisas hawaianas y un rincón outlet con todo tipo de ofertas. Estad atentos, pues solo contaréis con una prenda de cada.

© Marc Ensenyat

Los más pequeños también contarán con su propio espacio, repleto de ropita, camisetas y camisas hawaianas, al igual que una zona para pintar y leer. Más allá de la ropa, SusiSweetDress contará con distintos espacios gastro, con refrescante cerveza o té fermentado, entre otros productos. Además, durante el evento, se celebrará un gran sorteo, donde ganar premios como un vale de 70 euros para gastar en la tienda online. Se permite la entrada de perros al mercadillo.

Cuándo se celebrará el gran mercadillo de moda

Con entrada libre, la nueva edición del mercado se celebrará en el Espacio Rastro Madrid (calle San Cayetano, 3), del 22 al 24 de mayo. En cuanto a horarios, el mercadillo de SusiSweetDress abre sus puertas de 17.00 a 22.00 h (viernes); de 11.00 a 21.00 h (sábado) y de 11.00 a 20.00 h (domingo).

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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