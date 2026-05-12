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Más de 100 vehículos históricos recorrerán las calles de Madrid este puente

El evento pone en valor la historia de la automoción y su estrecha relación con la ingeniería industrial

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Gran Desfile de Vehículos Históricos. @EMTmadrid
Gran Desfile de Vehículos Históricos. @EMTmadrid
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Madrid se convertirá el próximo 15 de mayo en el epicentro del automóvil clásico, con la celebración del Gran Desfile de Vehículos Históricos, una cita única que reunirá a más de un centenar de vehículos anteriores a 1969 en un evento que pone en valor la historia de la automoción y su estrecha relación con la ingeniería industrial.

Gran Desfile de Vehículos Históricos. Fundación Eduardo Barreiros
Gran Desfile de Vehículos Históricos. Fundación Eduardo Barreiros

Más de 100 automóviles clásicos desfilarán por Madrid

Coincidiendo también con las Fiestas de San Isidro, el gran desfile se convierte en una oportunidad única para contemplar, escuchar y experimentar de cerca la evolución del automóvil a lo largo del tiempo. Así, automóviles, motocicletas y vehículos industriales desfilarán por algunos de los enclaves más representativos de la capital, mostrando piezas únicas que han marcado distintas épocas.

El programa dará comienzo a las 09.30 h, con la recepción de participantes en las inmediaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. A continuación, entre las 10.30 y las 12.00 h, tendrá lugar una exposición estática de los vehículos. El momento central llegará entre las 12.00 y las 13.30 h, cuando se celebrará el desfile, que recorrerá la zona de la ETSII, la Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza de Cibeles, en un itinerario que se completará en tres vueltas

Gran Desfile de Vehículos Históricos. @EMTmadrid
Gran Desfile de Vehículos Históricos. @EMTmadrid

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