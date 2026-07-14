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Más de 350 bicicletas eléctricas y 30 nuevas estaciones de bicimad llegan a este municipio de Madrid

El objetivo es ofrecer una nueva alternativa sólida de movilidad sostenible

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Bicimad
Rada Albarrán. | Bicimad
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Con medios de transporte disponibles como el coche, los autobuses interurbanos o el metro, cada vez son más los viajeros que apuestan por desplazarse por la capital con bicimad, el sistema público de alquiler de bicicletas eléctricas que, tras varios proyectos de expansión, aterrizan ahora en el municipio de Pozuelo de Alarcón.

Bicimad en Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de MadridBicimad en Pozuelo de Alarcón

Más de 350 bicicletas de alquiler en este municipio de Madrid

Se han instalado un total de 30 estaciones, con flota disponible en calle de 370 bicicletas. Bicimad, gestionada por la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y presente en todos los distritos madrileños, llega al municipio con el objetivo de ofrecer una nueva alternativa sólida de movilidad sostenible.

Así, este transporte alternativo y sostenible se consolida como una red que va más allá de los límites municipales de la ciudad de Madrid, facilitando las conexiones interurbanas entre estos municipios. Con la puesta en marcha de estas 30 nuevas estaciones en Pozuelo de Alarcón, se consuma la sexta ampliación significativa de una red que se afianza cada vez más con el despliegue de un total de 683 estaciones y una flota que suma ya 8.385 bicicletas.

bicimad
Ayuntamiento de Madridbicimad

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