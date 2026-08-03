El matcha atraviesa uno de los momentos de mayor popularidad de su historia. Lo que durante siglos fue una bebida estrechamente ligada a la ceremonia del té japonesa se ha convertido en un fenómeno global que también ha encontrado su lugar en España y, especialmente, en Madrid. En los últimos años se han multiplicado las cafeterías especializadas dedicadas casi en exclusiva a este producto y en su elaboración. De hecho, su éxito ha sido tal que la creciente demanda internacional ha llegado a provocar episodios de escasez en Japón, país del que proviene en mayor cantidad, seguido de China.

¿Qué diferencia al matcha? De partida, y a diferencia de otros tés, el matcha no se infusiona. Sus hojas se muelen hasta obtener un polvo ultrafino que se emulsiona con agua (también puede ser con leche) siguiendo un proceso de hidratación progresiva, de modo que se consume la hoja completa, extrayendo todas sus propiedades beneficiosas, ¡que no son pocas! El resultado es una bebida de característico sabor umami, que ofrece una enorme diversidad de matices según la variedad, el origen o la preparación. Combinada con leche y bebidas vegetales, las mezclas de temporada o los ingredientes funcionales abren un nuevo campo de experimentación.

De hecho, para muchos de sus consumidores se ha convertido en una alternativa al café, capaz de aportar energía, pero también en un símbolo asociado al bienestar y a un determinado estilo de vida. No es casualidad que muchas de las marcas especializadas se comuniquen directamente en inglés a través de sus páginas web y redes sociales, apelando a un público joven, internacional y familiarizado con las tendencias globales.

A continuación, nuestra selección de los establecimientos que mejor representan el fenómeno del matcha en Madrid.

Maison Matcha Maison Matcha

Maison Matcha

Nace de la voluntad de crear establecimiento consagrado a este tipo de té de la influencer y empresaria española Violeta Mangriñán, que apostó por hacer realidad un concepto en el que su bebida favorita fuera la protagonista. La marca, que cuenta con dos locales en Madrid (uno en la calle Monte Esquinza y otro en Don Ramón de la Cruz) y uno en Valencia, juega con el popular eslogan “But first, coffee”, que significa, literalmente, “Pero primero, café”, dando a entender que el día no comienza hasta que has tomado tu primera taza. En su caso le dan un giro, transformándolo para poner en el centro su producto estrella y resultando en “But first, matcha”. De estética minimalista, el acero inoxidable es el material protagonista del interiorismo de sus locales, y está presente en la barra, las superficies de trabajo y distintos elementos del mobiliario. Aunque también ofrecen café, su carta está centrada en todo un abanico de bebidas elaboradas con el té matcha como protagonista, en versiones que van de la mano de las últimas tendencias, como añadir colágeno o proteínas como extra en tu bebida. Además, una sección de comida, bocados en su mayoría dulces y pensados para acompañar la bebida, ya sea para tomar o para llevar.

Dónde:

Monte Esquinza, 33 (Chamberí)

Calle de Don Ramón de la Cruz, 29 (Barrio de Salamanca)

KYŌ KYŌ





KYŌ

Ofrece en Madrid la especialización de la especialización, con foco en proyectar una imagen de lujo. Dedicados por entero a la elaboración té matcha, han diferenciado su concepto y su oferta incluyendo en la experiencia el ritual ceremonial que acompaña a la elaboración de este producto en Japón. El objetivo de sus propietarios fue traer este producto a España para ofrecerlo en un nivel de pureza extraordinario y con un servicio inspirado en la ceremonia tradicional de preparación. Trabajan exclusivamente con matcha japonés orgánico, del que ofrecen distintas variedades y mezclas en una carta breve que recoge diferentes intensidades de umami, sabor característico asociado a la ingesta de esta bebida en cualquier de sus versiones y que varía, gradualmente, en función de la variedad y la intensidad empleadas. Acompañadas de leche, de vaca o vegetal, o en versión más “pura”, todas las bebidas se realizan al momento siguiendo los pasos del ritual que inspira este concepto. Además, añaden dos bebidas de temporada y cuentan con zona de bocados dulces y mochis. Su local es minimalista y de inspiración japonesa, combina en sus acabamos madera y microcemento con el color negro como protagonista de los detalles y cuenta con una barra principal para la elaboración a la vista del cliente.

Dónde: Sagasta, 8 (Centro)

Jade Matcha Gallery Jade Matcha Gallery





Jade Matcha Gallery

Jade es una marca global que cuenta con dos establecimientos en Madrid (uno en el barrio de Justicia y otro en Caleido, en paseo de la Castellana), pero que también tiene presencia en ciudades como París o Budapest y presta servicio en eventos y caterings. Su propuesta gira en torno al matcha japonés, que sirven tanto en preparaciones tradicionales como en versiones con leche y bebidas de autor, ofreciendo extras como colágeno o proteína. La marca define sus establecimientos como espacios donde reinterpretar el ritual del matcha desde una perspectiva contemporánea, convirtiendo la experiencia en algo que trasciende el consumo de la bebida. Y es que la estética y el planteamiento de sus locales poco tienen que ver con otros espacios especializados en esta bebida, ya que se conciben desde un diseño atrevido, con una barra diseñada jugando con el volumen en la que el acero inoxidable se convierte en el principal elemento identitario. Así, se asemejan más a galerías o espacios expositivos que a despachos de bebidas. La puesta en escena, muy cuidada, refuerza una imagen contemporánea que se aleja del imaginario tradicional de la casa de té japonesa para acercarse a los códigos del diseño y el arte.

Dónde:

Conde de Xiquena, 14 (Centro)

Paseo de la Castellana, 259 (Fuencarral-El Pardo)

Matcha Atelier Matcha Atelier





Matcha Atelier

Desde su local en el barrio de Salamanca, Matcha Atelier reivindica la elaboración de esta bebida desde una aproximación centrada en el producto, que los ha llevado a trabajar exclusivamente con té procedente de Japón. Lo seleccionan por su equilibrio, intensidad de color y claridad de sabor, convencidos de que el origen y el procesamiento determinan el resultado final y avalan su calidad, y elaboran tanto preparaciones tradicionales como versiones con leche, manteniendo siempre el protagonismo de la materia prima protagonista de su Atelier. Su propuesta se completa con una selección de repostería elaborada íntegramente en su obrador, en pequeñas tandas y concebida para acompañar el matcha sin eclipsarlo, con sabores limpios, texturas ligeras y un nivel de dulzor contenido. El establecimiento está pensado principalmente para el consumo take away y también ofrece una versión en lata. Además, la marca cuenta con una plataforma de comercio electrónico a la que se puede acceder desde su página web desde la que comercializa sus distintas variedades de matcha, utensilios y otros productos relacionados con esta bebida, ampliando la experiencia más allá de la visita al local.

Dónde: Castelló, 14 (Barrio de Salamanca)

Jingping e Hijo Jingping e Hijo



Jingping e Hijo

Ubicada en Argüelles, Jingping e hijo es una cafetería de especialidad cuya propuesta, además de delicioso café, selecciona tés chinos de alta calidad y ofrece una cocina informal y variada orientada a desayunos, brunch, meriendas o comidas ligeras. Pero en esta ocasión estamos aquí por el té matcha, cuya presencia en carta ocupa un lugar destacado, elaborado en diferentes versiones, clásicas y de autor. A todas ellas se suma el helado de matcha, una muestra de cómo este ingrediente trasciende la taza y las bebidas a la hora de incluirse en ofertas gastronómicas, que puede servirse sobre la bebida o solo, para degustarse con cuchara. Desde el ventanal junto a la puerta, que da a la calle Galileo, se puede ver la barra donde el equipo todas las bebidas. El espacio sorprende al avanzar por el pasillo que conduce al fondo del local, donde se abre un amplio salón que, entre semana, funciona también como zona de coworking y en el que es posible sentarse a trabajar, siempre que haya disponibilidad en el momento de realizar el pedido. Como parte del interés de su propietario y creador, Zhiliang Chen, el establecimiento refleja además un profundo interés por la porcelana, que se materializa en una muestra de piezas expuestas como si de una pequeña galería se tratara, y que se encuentran a la venta.

Dónde: Galileo, 3 (Chamberí)

NO TE LO PIERDAS: Mejores heladerías de Madrid: los helados más gourmet y los sabores más clásicos