Cada semana, los más pequeños podrán experimentar con distintas disciplinas y trabajar con una gran variedad de materiales y soportes

Con varios meses por delante y mucho tiempo libre, uno de los planes más populares para los más pequeños de la casa son los los campamentos de verano. En estos lugares, los niños pueden aprender todo tipo de cosas a través de actividades lúdicas, además de ampliar su círculo de amistades, vivir todo tipo de experiencias nuevas y dar rienda suelta a sus inquietudes, su imaginación y su creatividad.

Artesanía Chopo

Así es el campamento de verano más creativo de Madrid

En un momento en el que muchas familias buscan alternativas al exceso de conexión y al tiempo de pantalla, las manualidades viven un nuevo auge como forma de ocio consciente, aprendizaje y expresión creativa. Pintar, modelar, dibujar o personalizar objetos se ha convertido en una manera de desarrollar habilidades, fomentar la concentración y recuperar el placer de crear con las manos.

Con el objetivo de seguir acercando la creatividad a personas de todas las edades, Artesanía Chopo, a través de su espacio Craft&Go, busca facilitar la experimentación, ayuda a perfeccionar técnicas y mantiene viva la magia del proceso creativo. Bajo esta filosofía nace el Campamento Creativo de Verano de Craft&Go by Artesanía Chopo, una propuesta para niños de 8 a 13 años que busca convertir las vacaciones en una experiencia artística, divertida y enriquecedora.

Artesanía Chopo

Durante cada semana, los más pequeños podrán experimentar con distintas disciplinas creativas y trabajar con una gran variedad de materiales y soportes. Entre las actividades destacan la pintura sobre cerámica en tazas y platos, la creación y decoración de bandejas de escayola, la personalización de tote bags y gorras, la pintura sobre lienzo, los cuadros geométricos, la acuarela, el dibujo y otras actividades artísticas complementarias.

Todas las piezas creadas durante el campamento podrán llevarse a casa, permitiendo a los niños conservar el resultado de su trabajo y creatividad. En el caso de las piezas de cerámica, estas serán horneadas y entregadas posteriormente una vez completado el proceso de cocción para garantizar un acabado duradero y profesional.

Además de las actividades artísticas, cada mañana incluirá una pausa saludable con fruta fresca, yogur y agua. Las familias podrán comunicar previamente cualquier alergia o intolerancia alimentaria para adaptar esta pausa a las necesidades de cada niño. Como parte de la experiencia, todos los participantes dispondrán de un delantal creativo para utilizar durante las actividades. Quienes lo deseen también podrán personalizar su propio delantal y llevárselo a casa como recuerdo.

Campamento Creativo de Verano de Craft&Go by Artesanía Chopo: fechas y horarios

Disponible por semanas desde el 22 de junio, el campamento se desarrolla de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 h, en grupos reducidos de entre 10 y 12 niños. El precio oficial es de 140 euros por semana, aunque las reservas realizadas antes del 22 de junio podrán beneficiarse de una tarifa especial de 120 euros por semana. Las familias con varios hijos contarán con un descuento adicional del 10%. Las plazas son limitadas y las reservas pueden realizarse a través del teléfono, correo electrónico o en las instalaciones de Craft&Go by Artesanía Chopo, situadas en la calle Colegiata, 16.

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