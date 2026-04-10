Aquí los planes que os traemos para descubrir nuevas experiencias para comer en Madrid este abril están muy muy lejos de la operación bikini. Porque, como veréis más adelante, el bikini que realmente nos gusta viene con pan brioche. Hoy no os traemos un puñado de pistas precisamente healthy pero pornfood... eso sí que es un rato. Pasen y vean. Y, de paso, lean.

Pollos del Sur

El pollo frito de rebozado imposible, con salsas adictivas

Los responsables de uno de nuestros puestos de mercado más queridos, Genaro Celia y Agustín Mikielievich, tienen OTRO puesto de mercado. Pero el concepto es radicalmente distinto. Está su mano, y eso asegura que vas a comer bien y que habrá alguna sorpresa diferencial sobre el resto, pero lo que acaban de abrir tiene algo de tendencia, de convertir el día en un plan jovial (sea un miércoles de "fastgood" o un sábado al mediodía). Lo nuevo va de pollo frito. Con marinados secretos, rebozados cuidados y salsas especiales, elaborados a partir de sus raíces latinas. La carta, al contrario de lo que ocurre en Insurgente (mercado de Chamberí) es obviamente sencilla. Corta, sabrosa, bien ejecutada. Tenders, alitas, burritos y, por supuesto, una hamburguesa de contramuslo, el hit de la casa. Se llaman Pollos del Sur. ¿Y dónde? Ya mismo en el mercado de Prosperidad (López de Hoyos, 81). Familias, ya tenéis plan para ir con niños este fin de semana. Los peques pueden corretear un poco por dentro y tenéis un parque infantil en la plaza aledaña.

La Barra de Ultramarines

La próxima terraza de moda junto al teatro de 'La Revuelta'

Es casi un plaza secreta en pleno centro de Madrid. Salvo que andes mucho por estas calles (por trabajo o de camino a la Wurlitzer o al teatro donde se graba La Revuelta con David Broncano) o seas un turista vagabundeando de tienda en tienda alrededor de Gran Vía y el Kilómetro 0. Nuevo vecino para el cercano Hotel Thompson Madrid y las colas habituales en Takos al Pastor. Sí, estamos en la plaza del Carmen. Y lo que era un local más de Lamucca, ahora lo sigue siendo pero la carta y la atmósfera estética es otro. Primo hermano de Ultramarines del Coso, el concepto que estrenaron en Malasaña y que llena a diario sus mesas. Aquí quieren lo mismo. Una terraza llena porque tiene algo de desconexión frente al bullicio circundante y una carta donde tapear al aire libre como si estuvieras en barra. Con todo lo que buscas a la hora del aperitivo al sol: gildas, croquetas de jamón, ensaladilla rusa, boquerones en vinagre, torreznos, la oreja brava, calamares a la andaluza... No lo digáis muy alto porque no habrá un hueco esta primavera/verano en La Barra de Ultramarines.

Bikini Bar

Un icono en Bilbao, una joya efímera en Madrid

Quien no haya probado, camino del museo Guggenheim, el bollo de mantequilla, ya tiene una deuda con la ciudad, una excusa para volver a pasear por la ría hasta el casco viejo. Josean Alija (Nerua) se ha traído a Madrid una versión más sofisticada de este clásico que sólo nombrarlo hace salivar. Brioche inglés bien esponjoso, bien mullido y una crema helada de mantequilla. Juego de texturas, de temperaturas. Un mordisco que no se olvida fácil. Es el fin de fiesta de su estrella Michelin (y tres Soles Repsol) en la capital vizcaína y aquí la recién estrenada propuesta, presente únicamente en abril, del Bikini Bar (NH Collection Madrid Eurobuilding), de Rafa Zafra, que sigue invitando a amigos y grandes chefs para animar el espacio. Ah, y si quieres, ellos te invitan a acompañar y redondear la experiencia con una copa de la sidra de hielo Valverán 20 Manzanas de Masaveu Bodegas. La merienda más especial de este mes, sin duda.

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