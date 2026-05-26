Cada vez queda menos para el regreso del verano. Y qué mejor forma para disfrutar de estos agradables momentos que con distintos sabores al mejor precio. E incluso gratis. Dos conocidas franquicias con locales por toda España, ya sea por la llegada de la nueva estación o por un encuentro deportivo histórico, han preparado nuevas promociones para probar sus conocidas recetas.

Pollo frito gratis si eres del Rayo Vallecano

La afición del Rayo Vallecano se prepara para vivir una noche histórica, pues el equipo madrileño ha alcanzado por primera vez una final europea. El encuentro, que dictará el ganador de la UEFA Conference League, enfrentará al combinado rayista contra el Crystal Palace, en el Red Bull Arena (Leipzig).

KFC Vallecas

Para festejar este esperado encuentro, una de las franquicias más populares en pollo frito, KFC, celebra este momento histórico en la trayectoria del Rayo Vallecano con una acción especial en el distrito madrileño. Coincidiendo con la final (27 de mayo), el restaurante KFC de avenida de la Albufera, 26, ubicado frente al estadio franjirrojo, regalará más de 500 cubos de 'Pollipapas', entre las 16.00 y las 19.00 h, a todos los seguidores que acudan con la camiseta del equipo.

Los populares y refrescantes Fresalados, al mejor precio

El viernes 29 de mayo, a partir de las 19.00 h, La Fresería le da la bienvenida al verano por todo lo alto, con 8.000 Fresalados a tan solo 1 euro. Mezcla entre el frescor cremoso del auténtico yogur griego natural y el dulzor de las fresas más frescas, acompañados de un 'topping' (excepto pistacho), esta promoción funciona de la siguiente manera: 200 Fresalados por 1 € por tienda, excepto el local ubicado en Madrid Embajadores.

La Fresería

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