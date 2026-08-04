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Primeras imágenes de la macroexposición inmersiva del año en Madrid: si habéis visto La Odisea de Nolan, ya tenéis pistas

La Nave 16 de Matadero Madrid se convierte este septiembre en uno de los viajes más alucinantes de la literatura universal

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
LA ODISEA, EL VIAJE INMERSIVO
LA ODISEA, EL VIAJE INMERSIVO | LA ODISEA, EL VIAJE INMERSIVO
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Este verano La Odisea está en boca de todos por uno de los grandes estrenos de cine más esperados del año. El del filme de Christopher Nolan con Matt Damon en el papel protagonista. Pero los emblemáticos personajes homéricos saltan en unas semanas de la gran pantalla a la que será la gran exposición inmersiva de la temporada en Madrid, la que será una de las más visitadas a la vuelta de las vacaciones. De nuevo, será la Nave 16 de Matadero Madrid el escenario para este macroproyecto con recreaciones escénicas, un metaverso interactivo, realidad virtual multisensorial y proyecciones envolventes en 360º. 

LA ODISEA, EL VIAJE INMERSIVO
LA ODISEA, EL VIAJE INMERSIVOLA ODISEA, EL VIAJE INMERSIVO

La viaje inmersivo a La Odisea, una visita sólo en Madrid

Vosotros podréis ser los propios protagonistas de este viaje épico escrito por Homero. Las puertas a esta aventura universal se abrirán por primera vez el 18 de septiembre. Será una vez más, y después del éxito de Cleopatra, en MAD Artes Digitales. El recorrido, a través de cinco grandes experiencias, transporta al visitante a la antigua Grecia del periodo micénico para conocer la civilización que dio origen a la leyenda, descubrir su forma de gobierno, sus palacios y ciudadelas, y los dioses y valores que ordenaron su mundo.

LA ODISEA, EL VIAJE INMERSIVO
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Entradas con descuento para 'La Odisea' ya disponibles

Un plan para toda la familia, accesible para todas las edades (y por primera vez en este museo toda la experiencia está disponible también en inglés), que reúne las ocho grandes pruebas del héroe y donde cada una de ellas despliega su propio lenguaje visual y su banda sonora original. Dados los resultados y la satisfacción del público, esta es la quinta colaboración de MAD con el estudio Sila Sveta en el apartado visual y con Rene Merkelbach en el sonido, que llevan esta narración tan espectacular como didáctica un paso más allá.
Las entradas ya están a la venta en la web oficial y tenéis ahora mismo descuentos por la preventa antes de su estreno y un pack Familiar (3 personas, con al menos 1 junior) desde 16,90 € por entrada.

NO TE LO PIERDAS: Llega una nueva experiencia inmersiva a Madrid: la belleza y fragilidad de la naturaleza, como nunca antes la habías visto

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