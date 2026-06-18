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El Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, uno de los principales camposantos de la capital, pone en marcha, un año más, una de las propuestas culturales y patrimoniales más interesantes, por uno de los espacios patrimoniales más singulares de Madrid: el programa de visitas teatralizadas nocturnas, donde podréis disfrutar de representaciones teatrales y aprender sobre el patrimonio, la simbología y la cultura funeraria de la necrópolis.
Vuelven las visitas teatralizadas nocturnas a este cementerio de Madrid
Durante las visitas, que se celebrarán de miércoles a domingo, entre los días 24 de junio y 6 de septiembre, iréis acompañados por un guía especializado, recorriendo distintos puntos del cementerio mientras diversos personajes históricos, interpretados por actores, reviven episodios de sus vidas y os acercan la historia, el arte y la memoria de este recinto monumental.
Así, escritores, artistas, políticos y otras figuras relevantes de la vida cultural y social madrileña os acompañarán a lo largo de una experiencia inmersiva, cercana y con toques de humor. Con una duración aproximada de dos horas y media, las visitas se desarrollan a pie, e incluyen distintas paradas para las escenas teatralizadas y las explicaciones del guía.
Servicios Funerarios de Madrid (SFM) tiene como objetivo acerca el patrimonio histórico, artístico y funerario del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, desde una perspectiva divulgativa y cultural.
Cómo conseguir entradas para las visitas teatralizadas nocturnas
Las entradas generales ya están disponibles para reserva, con un coste de 11 euros, aunque la entrada para niños de hasta 7 años se puede adquirir de forma gratuita. Con un aforo máximo de 30 personas por visita, el recorrido arranca entre las 20.00 y las 21.00 h (según la fecha).