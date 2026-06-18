José Manchado. Asociación de Funerarias y Cementerios Muncipales | Visitas teatralizadas nocturnas al Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena

Además, podréis aprender sobre el patrimonio, la simbología y la cultura funeraria de la necrópolis

El Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, uno de los principales camposantos de la capital, pone en marcha, un año más, una de las propuestas culturales y patrimoniales más interesantes, por uno de los espacios patrimoniales más singulares de Madrid: el programa de visitas teatralizadas nocturnas, donde podréis disfrutar de representaciones teatrales y aprender sobre el patrimonio, la simbología y la cultura funeraria de la necrópolis.

José Manchado. Asociación de Funerarias y Cementerios Muncipales

Vuelven las visitas teatralizadas nocturnas a este cementerio de Madrid

Durante las visitas, que se celebrarán de miércoles a domingo, entre los días 24 de junio y 6 de septiembre, iréis acompañados por un guía especializado, recorriendo distintos puntos del cementerio mientras diversos personajes históricos, interpretados por actores, reviven episodios de sus vidas y os acercan la historia, el arte y la memoria de este recinto monumental.

Así, escritores, artistas, políticos y otras figuras relevantes de la vida cultural y social madrileña os acompañarán a lo largo de una experiencia inmersiva, cercana y con toques de humor. Con una duración aproximada de dos horas y media, las visitas se desarrollan a pie, e incluyen distintas paradas para las escenas teatralizadas y las explicaciones del guía.

Servicios Funerarios de Madrid (SFM) tiene como objetivo acerca el patrimonio histórico, artístico y funerario del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, desde una perspectiva divulgativa y cultural.

José Manchado. Asociación de Funerarias y Cementerios Muncipales

Cómo conseguir entradas para las visitas teatralizadas nocturnas

Las entradas generales ya están disponibles para reserva, con un coste de 11 euros, aunque la entrada para niños de hasta 7 años se puede adquirir de forma gratuita. Con un aforo máximo de 30 personas por visita, el recorrido arranca entre las 20.00 y las 21.00 h (según la fecha).

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