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Rumbo al Mundial 2026: en marcha un tren especial en Madrid dedicado a la Selección Española de Fútbol

El convoy circulará a lo largo del esperado torneo internacional, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
@comunidadmadrid
@comunidadmadrid | Tren especial de Metro dedicado a la Selección Española de fútbol
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Cada vez queda menos para la esperada celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento deportivo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Son muchos los amantes del fútbol que ya preparan sus predicciones, ponen en marcha sus colecciones de cromos y buscan los mejores lugares para disfrutar de los encuentros. Recordemos que, este año, la Selección Española de Fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la Fase de Grupos.

@comunidadmadrid
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Con motivo de la celebración del gran torneo deportivo, la Comunidad de Madrid pondrá en circulación un tren especial de Metro dedicado a la Selección Española de Fútbol. El convoy, que recorrerá la Línea 4 durante toda la competición, está completamente vinilado en color rojo e ilustrado con algunos de los jugadores más representativos del equipo nacional.

Diseñado por la Real Federación Española de Fútbol, el objetivo es acercar el ambiente mundialista a los viajeros.

@comunidadmadrid
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