Cada vez queda menos para la esperada llegada de Benito Antonio Martínez Ocasio, mundialmente conocido como Bad Bunny, a Madrid. Su exitosa gira mundial, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', realizará varias paradas en España, con el estadio Riyadh Air Metropolitano como uno de sus principales escenarios.

Bad Bunny.

Salen a la venta nuevas entradas para los conciertos de Bad Bunny en Madrid

Si no tuviste la oportunidad de conseguir entradas para una de las giras más esperadas del año, debes saber que cuentas con una nueva oportunidad para conseguir pases para sus conciertos. Bautizada como 'Los Vecinos', esta grada estará situada detrás del escenario principal, ofreciendo así una vista privilegiada y una experiencia musical inolvidable. Estos asientos forman parte de la producción del escenario, por lo que no cuentan con asientos asignados, funcionando como entrada general.

Cómo conseguir entradas para 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'

Las entradas generales para la grada de 'Los Vecinos' saldrán a la venta el próximo viernes 8 de mayo, a partir de las 09.00 h, con un coste de 203,30 euros, más gastos de gestión (27 €). Igualmente, se pondrán a la venta un número limitado de entradas con visión restringida. Recordemos que Bad Bunny actuará en el estadio Metropolitano los próximos 30 y 31 de mayo, al igual que los días 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

Los mejores conciertos del año en Madrid

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Bad Bunny, La Oreja de Van Gogh, Shakira, Tame Impala, Linkin Park, Eric Clapton, My Chemical Romance, Bruno Mars o The Weeknd.