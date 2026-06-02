Ya han salido a la venta las entradas de este especial ciclo de artistas en directo con la privilegiada acústica del Teatro Real

Desde hace unos años el Teatro Real ha empezado a democratizar su escenario sacándolo a la calle y abriendo sus puertas a otros estilos alejados de la ópera, de la música clásica. Y este verano vuelve, porque ya fue un éxito (Natalia Lafourcade, Xoel López y Sidecars vendieron todas las entradas), la segunda edición de un ciclo de conciertos muy especiales que nunca se pueden disfrutar con la acústica y la majestuosidad que ofrece este templo operístico en el centro de Madrid.

Valeria Castro Valeria Castro

Durante una semana, a finales de julio, a las tablas del Teatro Real se subirán, con su mejor repertorio, nombres tan dispares (porque vamos del fado al pop, de la canción más desnuda a la más orquestada) pero populares como Carminho, The Divine Comedy, Ana Torroja, José González y Valeria Castro. Un planazo para cerrar el día, para salir de casa justo cuando cae la tarde y las temperaturas empiezan a dar cierta tregua. Aún falta por cerrar quién tocará el 27 de julio (te lo contaremos aquí) pero del 25 al 30 de julio tienes una cita particular en uno de los escenarios más bonitos e impresionantes del país.

Revolution'65 Revolution'65

Las entradas ya están a la venta. No lo dejéis para última hora porque volarán rápido. Y más allá de los grandes festivales, este es una de las citas culturales más interesantes en el tórrido verano capitalino. La calle se llenará de planes con la programación de Veranos de la Villa pero lo que han organizado desde Revolution 65 es una experiencia escénica poco habitual. Las entradas ya están a la venta (volverán a colaborar con la Fundación migranodearena donando 1€ por cada entrada vendida) y el programa queda así:

25 de julio: Carminho

26 de julio: The Divine Comedy

28 de julio: Ana Torroja

29 de julio: José González

30 de julio: Valeria Castro

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