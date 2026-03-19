El objetivo de esta jornada es reclamar el espacio público a través de la convivencia, el apoyo al comercio local y las artes escénicas

Coincidiendo con la esperada llegada de la primavera, la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 ha preparado una gran y entretenida jornada especial, protagonizada por el baile al aire libre, la música y los mercadillos. Bajo el lema 'Disfruta de tu barrio', el objetivo es reclamar el espacio público a través de la convivencia, el apoyo al comercio local y las artes escénicas.

Silent Disco. Shutterstock

El próximo sábado 21 de marzo, los comercios saldrán a la calle, sacando su mercancía a las aceras y fomentando así el consumo de proximidad. Por otra parte, la plaza de Nelson Mandela se transformará en una pista de baile al aire libre. De 12.00 a 14.00 h, la música en vivo y el baile de swing serán los protagonistas, con el objetivo de convertir la plaza en un punto de encuentro familiar y saludable.

Como gran cierre, la plaza de Lavapiés será el escenario de un 'Silent Tour', un recorrido con auriculares inalámbricos, y que os permitirá disfrutar de una experiencia inmersiva con bailes y diversas performances. De 19.00 a 20.00 h, el 'Silent Tour' busca dar una nueva luz al corazón del barrio. Las entradas generales, ya disponibles, tienen un coste de seis euros.

Plaza de Lavapiés

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